Wissous/Lisses: Wiederherstellung normaler Verkehrsbedingungen auf der A6

Nach dem Fortschritt der Arbeiten an der Straßenbahn T12 entlang der A6 werden die normalen Verkehrsbedingungen wiederhergestellt. Zuvor ist ein letzter Schritt der Wiederherstellung der ursprünglichen Konfiguration der Straße und der Beschilderung erforderlich.

Wann finden die Arbeiten statt?

Die Arbeiten finden zwischen dem 25. April und dem 20. Mai 2022 statt. Um die Auswirkungen auf den Verkehr zu minimieren, finden sie an 4 Abenden in der Woche statt, von Montag um 21:30 Uhr bis Freitag um 5 Uhr morgens.

Welchen Unterschied macht das?

Infolgedessen wird die Autobahn A6 in Richtung Paris > Provinz auf dem Abschnitt zwischen Wissous und Lisses gesperrt.

Schließungen finden nur nachts zwischen 21:30 Uhr und 5 Uhr statt.

Eine Umleitung wird über die A10 und N104 eingerichtet. Bei der Einfahrt auf die Autobahn nach Wissous müssen Autofahrer auf die N7 einfahren.