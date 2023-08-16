Fokus: Der Bau der Straßenbahnhaltestellen T12

Durch ihre architektonische Gestaltung werden die Stationen an der Identität des Tram-Train T12 teilhaben.

Auf der Bahnseite werden die bestehenden RER-C-Stationen (mit Ausnahme von Massy-Palaiseau) Longjumeau, Chilly-Mazarin, Gravigny-Balizy und Petit Vaux in Straßenbahnhaltestellen umgewandelt:

Die Bahngleise wurden angehoben, so dass sich Trittbrett und Bahnsteig auf gleicher Höhe befinden.

Für eine vollständige Zugänglichkeit werden Aufzüge installiert.

Bahnsignaltechnik wird angepasst

Anschließend werden Unterstände, Bänke und Fahrgastinformationsbildschirme installiert.

Auf dem städtischen Teil, von Épinay-sur-Orge bis Évry-Courcouronnes, werden neun Stationen im Gebiet stattfinden. Sie werden so angeordnet, dass sie den Reisenden optimale Komfortbedingungen bieten.

Ihr Bau hat bereits begonnen, mit der Realisierung der Bahnsteignasen (Außenkanten mit Blick auf die Bahngleise). Die Tiefbauarbeiten begannen diesen Sommer mit der Verlegung der Beschichtung. Die Ausstattung der Stationen und die Installation des Stadtmobiliars beginnen Ende 2022 und werden Anfang 2023 fortgesetzt.

Die Installation von Fahrkarten, Betriebsassistenzsystemen (Funkgeräte für Fahrer) und Fahrgastinformationssystemen wird die letzte Phase der Arbeiten sein.