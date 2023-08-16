Fokus: die Stromversorgung der Straßenbahn T12

Zwischen Épinay-sur-Orge und Évry-Courcouronnes sind nun Strommasten entlang der gesamten Stadtroute sichtbar.

Sie dienen als Stützen für die Oberleitung (LAC), also alle elektrischen Kabel, die elektrischen Strom transportieren.

Um den Betrieb der Leitung zu gewährleisten, wird Strom von den Umspannwerken abgegeben, die den Strom in den Kabeln übertragen. Um mit Strom versorgt zu werden, bezieht die Straßenbahn dann ihre Energie aus ihren Kabeln dank des Stromabnehmers im oberen Teil der Züge.

Wussten Sie schon?

Die Schienen spielen auch eine wichtige Rolle in der Schleife des Stromkreises: Durch sie wird elektrische Energie an die Umspannwerke zurückgegeben.

Kennzahlen