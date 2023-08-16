Fokus: das städtische Wartungszentrum

In Évry-Courcouronnes haben die Bauarbeiten für das städtische Wartungszentrum (CDMU) der Straßenbahn T12 in der Rue du Bois de l'Épine im gleichnamigen Gewerbegebiet begonnen

Was ist das?

Das städtische Wartungszentrum ist eine Einrichtung, die der Wartung und Instandhaltung der gesamten Infrastruktur der Strecke gewidmet ist, d. h. Gleise, Schienen, Signalisierung, Oberleitung usw.

Es unterscheidet sich von der Werkstatt-Garage (gebaut in Massy-Palaiseau), die die Garage der Züge sowie deren Wartung und Instandhaltung sicherstellen wird.

Was macht die CDMU aus?

Das Gebäude besteht aus zwei Polen:

– ein Pol für Verwaltung und einladende Wartung, Büros, Besprechungsräume, Pausen und Garderoben

– ein technisches Zentrum, das die Wartungswerkstätten und die verschiedenen Materiallagerbereiche zusammenfasst

Ein Werk der Landschaftsintegration

Bedeckt mit Metallverkleidungen und Brikettverkleidungen, die den Anforderungen des lokalen Stadtplans entsprechen, fördert es den Blick von den Büros auf die umliegenden Grünflächen. Hohe Fenster bringen zudem natürliches Licht in die Werkstätten.

Entdecken Sie das zukünftige Layout!