Fokus auf das Rollmaterial der Straßenbahn T12

25. Dies ist die Anzahl der Züge, die die Straßenbahnlinie T12 haben wird, wenn sie in Betrieb genommen wird.

Diese im Alstom-Werk in Valenciennes hergestellten Züge mit dem Namen "Dualis" weisen einige Besonderheiten auf.

Dabei handelt es sich um "Tram-Train"-Züge, die es der Straßenbahn T12 ermöglichen, auf Eisenbahngleisen zwischen Massy und Épinay-sur-Orge und auf Straßenbahngleisen zwischen Épinay-sur-Orge und Évry-Courcouronnes zu verkehren.

Mehrere technische Merkmale ermöglichen dies:

Das Stromversorgungssystem: Die Züge sind mit einer Spannungswechselzone ausgestattet, die es ermöglicht, sich beim Wechsel des Gleistyps an unterschiedliche elektrische Lastniveaus anzupassen.

an unterschiedliche elektrische Lastniveaus anzupassen. Die Spurweite: Seine Breite ist an die Bahnsteige der Bahnhöfe des Schienennetzes sowie des städtischen Netzes angepasst und seine Länge ermöglicht einen einfachen Verkehr in der Stadt.

Leistung: Dualis-Züge sind in der Lage, die Verkehrsgeschwindigkeit auf dem Schienennetz zu variieren (37 km/h gegenüber 25 km/h auf dem städtischen Netz), wodurch die Gesamtreisezeit verkürzt wird.

Abgesehen von ihren technischen Eigenschaften wurden die Dualis-Züge aufgrund ihres Serviceniveaus und ihres Innenraumkomforts ausgewählt. In der Tat wird dieses Rollmaterial, das dank großer Fenster in natürliches Licht getaucht ist, mit USB-Buchsen ausgestattet.

Es ist für alle zugänglich und verfügt über einen integrierten Niederflurboden und einen Lückenfüller, der es Rollstühlen und Kinderwagen ermöglicht, barrierefrei einzusteigen.

Es ist auch ein umweltfreundliches Transportmittel, da es eine geringe Lärmbelästigung (5 Dezibel weniger als der Lärmpegel des Autoverkehrs) sowohl im Innen- als auch im Außenbereich ermöglicht.

Darüber hinaus geht seine Ankunft Hand in Hand mit der Installation von Fahrradschließfächern, die die Nutzung von Fahrrädern fördern, und der Entwicklung von Fahrrad-Fußgängerwegen, die sanfte Verkehrsmittel fördern.

Kennzahlen