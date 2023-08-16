Zoom auf die Gebäude, die dem Betrieb der Straßenbahn T12 gewidmet sind

An verschiedenen Stellen entlang der Strecke Massy > Évry-Courcouronnes wachsen nach und nach Gebäude aus dem Boden.

Dabei handelt es sich um Gebäude, die dem Betrieb der Linie gewidmet sind und in zwei verschiedene Kategorien unterteilt sind:

Betriebsräume: Dies sind Räumlichkeiten, in denen Straßenbahn- und Busfahrer sowie Kontrolleure ihren Dienst und/oder ihre Pausen in Anspruch nehmen können. Insbesondere gibt es einen Ruheraum, Toiletten oder Abstellräume. Ein Teil dieser Gebäude wird auch in Technikräume umgewandelt, die für den Straßenbahnverkehr nützlich sein werden. Im Rahmen der Straßenbahnlinie T12 wurden zwei Betriebsräume an beiden Enden des städtischen Netzes gebaut: eines in Épinay-sur-Orge und das andere in Évry-Courcouronnes.

Umspannwerke: Umspannwerke liefern die Stromversorgung, die für den Straßenbahnverkehr auf einem bestimmten Abschnitt erforderlich ist. Sie bestehen aus mehreren elektrischen Geräten zur Anpassung der Spannung zwischen dem Hochspannungs-Wechselstromnetz und der Straßenbahntraktionsausrüstung. Die Straßenbahnlinie T12 wird drei Unterstationen haben: eine in Morsang-sur-Orge, eine in Ris-Orangis und die letzte in Évry-Courcouronnes.

Zu diesem Zeitpunkt sind die Betriebsräume von Épinay-sur-Orge und die Umspannwerke von Ris-Orangis und Morsang-sur-Orge bereits gebaut. Im Jahr 2022 geht ihre Entwicklung weiter.

Entdecken Sie sie in Bildern!