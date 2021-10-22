Épinay, Savigny, Morsang, Viry-Chatillon
Die Straßenbahn T12 in Épinay-sur-Orge
Die Ferienorte Petit Vaux und Épinay-sur-Orge
Der Ferienort Petit Vaux
Die Bewohner des Südens von Savigny-sur-Orge und des Nordens von Épinay-sur-Orge können die Straßenbahn T12 über die Station Petit Vaux erreichen, die sich in einem hauptsächlich vorstädtischen Viertel befindet. Es wird eine Unterführung für Fußgänger geschaffen. Zusätzlich werden zwei Aufzüge installiert. Der bestehende Zugang zum Bahnhof wird nicht geändert, ein neuer Zugang wird auf der Seite des Yvette-Weges auf dem Parkplatz geschaffen.
Der Bahnhof Épinay-sur-Orge
Der Bahnhof Épinay-sur-Orge wird mit dem RER C in Verbindung gebracht. Der Stadtteil Grand Vaux (Savigny-sur-Orge) wird über eine speziell angelegte Passage unter den Bahngleisen mit dem Bahnhof verbunden. Im Rahmen des Projekts der Nationalen Agentur für Stadterneuerung wurden Entwicklungsvorschläge vorgelegt, um die Erschließung des Viertels Grand Vaux zu erleichtern, die Vielfalt der Lebensräume zu fördern und Grünflächen aufzuwerten. Diese neue Verbindung wird einen effizienten Zugang zum Verkehrsknotenpunkt Épinay-sur-Orge fördern.
Die emblematischen Werke
Trennen der Gleise
Diese Übergangszone in Épinay-sur-Orge ermöglicht es der Straßenbahn T12, die Gleise der RER (Schienenmodus) zu verlassen und in den Straßenbahnmodus zu wechseln. Diese Trennung erfolgt vor der Kreuzung der RD257 an der Kreuzung mit der Rue de Grand Vaux.
Die Passage unter den aktuellen Gleisen der RER C
- Schritt 1: Das Bauwerk der Eisenbahnbrücke wird auf einer Vorfahrt in der Nähe der Bahngleise errichtet (Arbeiten für ca. ein Jahr).
- Schritt 2: Anschließend müssen die Bahngleise entfernt, die Böschung ausgehoben und eingeebnet werden, um die Passage unter den Gleisen zu machen.
- Schritt 3: Die Struktur der Eisenbahnbrücke wird an ihren endgültigen Standort geschoben. Anschließend werden die Gleise wieder eingebaut. Dieser Vorgang (Schritte 2 und 3) findet in 72 Stunden Spitzenzeit statt!
- Schritt 4: Neben dem Bahnsteig T12 werden dann Fußgänger- und Radwege angelegt.
Die Verschiebung der RER C-Gleise
Entlang der Rue des Rossays in Savigny-sur-Orge ist eine Verschiebung (Verlegung) der RER C-Gleise erforderlich. Dies wird auf einer Länge von etwa 450 Metern durchgeführt. Der so geschaffene Raum ermöglicht den Bau des Bahnsteigs der Straßenbahn T12.
Die bestehende Brücke über die Rue Marc Sangnier wird verdoppelt, um das neue RER C-Gleis und den Bahnsteig T12 zu tragen.
In Morsang-sur-Orge und Viry-Chatillon
Der Bahnhof Parc du Château
In Morsang-sur-Orge fährt die Straßenbahn T12 entlang der Autobahn A6 im Parc du Séminaire. Der Bahnhof Parc du Château befindet sich in der Höhe und ermöglicht es den Einwohnern der Stadt und den Schülern der Schulen Charles-Péguy und Monge, dieses neue Verkehrsmittel zu nutzen.
Damit sie von Épinay-sur-Orge aus die Luftstation Morsang-sur-Orge erreichen kann, wird ein Bauwerk namens "Estacade" gebaut, damit die Straßenbahn T12 die Orge und die RD77 überqueren kann.
Die Resorts Coteaux de l'Orge und Amédée Gordini
In Viry-Chatillon wird die Straßenbahn T12 zwei Haltestellen einfahren.
Die erste Haltestelle ist der Bahnhof Coteaux de l'Orge, der das gleichnamige Viertel bedienen wird. Dieses Viertel wurde einer Neuqualifizierung unterzogen, die teilweise von der Nationalen Agentur für Stadterneuerung finanziert wurde. 1.240 Wohnungen, Einrichtungen und öffentliche Räume wurden saniert.
Die zweite Haltestelle befindet sich am Bahnhof Amédée Gordini, der durch die Schaffung einer Verbindung mit dem ZAC zur Erschließung des Grande-Borne beitragen wird.