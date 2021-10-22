Épinay, Savigny, Morsang, Viry-Chatillon

Die Straßenbahn T12 in Épinay-sur-Orge

Die Ferienorte Petit Vaux und Épinay-sur-Orge

Der Ferienort Petit Vaux

Die Bewohner des Südens von Savigny-sur-Orge und des Nordens von Épinay-sur-Orge können die Straßenbahn T12 über die Station Petit Vaux erreichen, die sich in einem hauptsächlich vorstädtischen Viertel befindet. Es wird eine Unterführung für Fußgänger geschaffen. Zusätzlich werden zwei Aufzüge installiert. Der bestehende Zugang zum Bahnhof wird nicht geändert, ein neuer Zugang wird auf der Seite des Yvette-Weges auf dem Parkplatz geschaffen.

Der Bahnhof Épinay-sur-Orge

Der Bahnhof Épinay-sur-Orge wird mit dem RER C in Verbindung gebracht. Der Stadtteil Grand Vaux (Savigny-sur-Orge) wird über eine speziell angelegte Passage unter den Bahngleisen mit dem Bahnhof verbunden. Im Rahmen des Projekts der Nationalen Agentur für Stadterneuerung wurden Entwicklungsvorschläge vorgelegt, um die Erschließung des Viertels Grand Vaux zu erleichtern, die Vielfalt der Lebensräume zu fördern und Grünflächen aufzuwerten. Diese neue Verbindung wird einen effizienten Zugang zum Verkehrsknotenpunkt Épinay-sur-Orge fördern.