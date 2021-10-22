Der Umweltansatz

Der Tram-Train T12 ist in ein Gebiet mit natürlichen Problemen integriert, insbesondere im Zusammenhang mit der Durchquerung des Seminarparks in Morsang-sur-Orge. Das Projekt wurde so konzipiert, dass es die Umwelt, die es durchquert, bestmöglich respektiert und gleichzeitig ein effizientes Transportmittel bietet. In Übereinstimmung mit dem Naturschutzgesetz haben sich die Projektträger verpflichtet:

AUSWIRKUNGEN VERMEIDEN: Die Route dient dem Gebiet zwar am besten, bewahrt aber so weit wie möglich die Flora, Fauna sowie geschützte natürliche Lebensräume. Zum Beispiel wird die Straßenbahn T12 hauptsächlich entlang der vernachlässigten Autobahn A6 eingesetzt.

AUSWIRKUNGEN REDUZIEREN: Umweltmaßnahmen begrenzen die Auswirkungen des Projekts auf natürliche Lebensräume. Zum Beispiel werden Bäume im Herbst und Winter außerhalb der Brutzeit der Vögel gefällt. Darüber hinaus werden alle Arbeiten von einem Ökologen überwacht, dessen Aufgabe es ist, die Auswirkungen menschlicher Aktivitäten auf die Umwelt zu identifizieren, vorherzusagen und zu analysieren.

KOMPENSATION DER AUSWIRKUNGEN: Wenn die Auswirkungen unvermeidlich sind, werden im Rahmen des Kompensationsprozesses des Projekts Restaurierungs- und Aufwertungsmaßnahmen durchgeführt. Es lassen sich verschiedene Arten von Ausgleichsmaßnahmen unterscheiden: