Finanzierung und Akteure
Besetzung
Geldgeber
Durch den Vertrag zwischen dem Staat und der Region 2015-2020 (CPER), der 7,6 Milliarden Euro mobilisiert, trägt der Staat zur Modernisierung und Entwicklung der Verkehrslinien in der Île-de-France bei, um den Herausforderungen und Erwartungen der Einwohner der Ile-de-France gerecht zu werden. In diesem Zusammenhang legen der Staat und die Region ihren jeweiligen Investitionsanteil für den Bau der Straßenbahn T12 fest.
Um der Nachfrage aller Nutzer gerecht zu werden, investiert die Region stark in die Modernisierung und den Ausbau des öffentlichen Verkehrsnetzes.
Gemeinsam mit Île-de-France Mobilités hat die Region seit 2016 die Verkehrswende eingeleitet, um die Verkehrsbedingungen der Einwohner der Ile-de-France grundlegend zu verbessern. Da die Schaffung neuer Straßenbahnlinien Teil dieses großen Programms ist, stellt die Region erhebliche finanzielle Mittel bereit. Insbesondere hat die Region das Straßenbahnprojekt T12 freigegeben, indem sie seit 2016 249,8 Millionen Euro investiert hat.
Um den wesentlichen Entwicklungsbedürfnissen des Gebiets bestmöglich gerecht zu werden, stellt das Departement Essonne für den Zeitraum 2017-2021 450 Millionen Euro für Mobilitätsprojekte bereit. Diese Investition trägt insbesondere zur Entwicklung eines strukturierenden öffentlichen Verkehrsnetzes bei, das darauf abzielt, das territoriale Netz zu stärken, den Austausch mit den wichtigsten Wirtschaftszentren zu fördern und den Einwohnern von Esson den Zugang zum regionalen Netz (RER, Grand Paris Express) zu erleichtern. Es macht die Straße auch zu einem wichtigen Hebel zur Verbesserung des Verkehrs und trägt zur Entwicklung der Nutzung alternativer Verkehrsmittel bei.
Bauherren
SNCF ist der Bauherr für den Eisenbahnabschnitt zwischen den Bahnhöfen Massy - Palaiseau und Petit Vaux.
SNCF ist der Auftraggeber für einen Teil der Entwicklung der bestehenden RER C-Bahnhöfe, der Betriebssysteme und des Baus der Werkstatt-Garage in den Gemeinden Massy und Palaiseau. SNCF Réseau ist der Auftraggeber für die Anpassung der bestehenden Eisenbahninfrastruktur zwischen Massy und Épinay-sur-Orge (einschließlich der Anpassung der Bahnhöfe) und den Bau der neuen Bahnhöfe "Massy - Europe" und "Champlan". Darüber hinaus finanziert SNCF Réseau 4 % des Projekts.
Als organisierende Behörde für den Verkehr in der Region Île-de-France konzipiert, organisiert und finanziert Île-de-France Mobilités innovative Lösungen für alle Formen der Mobilität. Sie hört den Einwohnern der Ile-de-France zu und arbeitet jeden Tag daran, ihren täglichen Arbeitsweg zu verbessern. Zu diesem Zweck hat sie ein ehrgeiziges Programm zur Modernisierung des Verkehrs mit beispiellosen Budgets (neue Züge und Busse, Verstärkung der Buslinien usw.) in Angriff genommen. Île-de-France Mobilités investiert kontinuierlich in die Verbesserung der Zugänglichkeit der Bahnhöfe, was dazu beiträgt, den Reisekomfort für alle Einwohner der Ile-de-France zu verbessern. Es werden auch mehr Ressourcen eingesetzt, um die Sicherheit der Reisenden zu verbessern (Verstärkung der menschlichen Präsenz vor Ort, Entwicklung des Videoschutzes usw.). Île-de-France Mobilités denkt auch an Mobilität im weitesten Sinne, indem es den Einwohnern der Ile-de-France neue Mobilitätslösungen für ihre Reisen anbietet: Park and Ride, Fahrradparkplätze mit Véligo-Plätzen in der Nähe von Bahnhöfen, Entwicklung von Mikroarbeitsplätzen in Bahnhöfen... Île-de-France Mobilités entwickelt ständig neue Dienstleistungen, um Ihre Reisen einfacher und flüssiger zu gestalten, mit einem Verkehrsnetz, das jeden Tag wächst.
Île-de-France Mobilités finanziert 100 % des rollenden Materials und des Betriebs der Straßenbahn T12.