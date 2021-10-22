Finanzierung und Akteure

Als organisierende Behörde für den Verkehr in der Region Île-de-France konzipiert, organisiert und finanziert Île-de-France Mobilités innovative Lösungen für alle Formen der Mobilität. Sie hört den Einwohnern der Ile-de-France zu und arbeitet jeden Tag daran, ihren täglichen Arbeitsweg zu verbessern. Zu diesem Zweck hat sie ein ehrgeiziges Programm zur Modernisierung des Verkehrs mit beispiellosen Budgets (neue Züge und Busse, Verstärkung der Buslinien usw.) in Angriff genommen. Île-de-France Mobilités investiert kontinuierlich in die Verbesserung der Zugänglichkeit der Bahnhöfe, was dazu beiträgt, den Reisekomfort für alle Einwohner der Ile-de-France zu verbessern. Es werden auch mehr Ressourcen eingesetzt, um die Sicherheit der Reisenden zu verbessern (Verstärkung der menschlichen Präsenz vor Ort, Entwicklung des Videoschutzes usw.). Île-de-France Mobilités denkt auch an Mobilität im weitesten Sinne, indem es den Einwohnern der Ile-de-France neue Mobilitätslösungen für ihre Reisen anbietet: Park and Ride, Fahrradparkplätze mit Véligo-Plätzen in der Nähe von Bahnhöfen, Entwicklung von Mikroarbeitsplätzen in Bahnhöfen... Île-de-France Mobilités entwickelt ständig neue Dienstleistungen, um Ihre Reisen einfacher und flüssiger zu gestalten, mit einem Verkehrsnetz, das jeden Tag wächst.

Île-de-France Mobilités finanziert 100 % des rollenden Materials und des Betriebs der Straßenbahn T12.