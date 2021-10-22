Funktionen dieser Website

Es wird auf einem ehemaligen Militärgrundstück in den Gemeinden Massy und Palaiseau in der Nähe der nördlichen Endstation errichtet. Dieses Gebäude wird für alle Wartungs- und Reinigungsarbeiten benötigt. Es ist auch der Garagenplatz der 23 Züge der Straßenbahn T12.

Neben der Wartungsfunktion wird die Werkstatt-Garage auch den Kommandoposten beherbergen, einen echten Kontrollturm der Linie, um ihre Überwachung und Steuerung zu gewährleisten. Es wird 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche in Betrieb sein, um Verkehrsmanagement und -regelung, Fahrerunterstützung, Sicherheit und Fahrgastinformation sowie Vorfallmanagement zu gewährleisten.

Ein umweltfreundliches Gebäude

Die Werkstatt-Garage war Gegenstand eines proaktiven Ökodesigns. Die durchzuführende Landschaftsgestaltung ist nicht nur ein HQE-Gebäude© (High Environmental Quality), sondern wird es auch ermöglichen, das Gelände in seine Umgebung zu integrieren und seine visuellen Auswirkungen auf die Anwohner zu begrenzen. Seine Holzstruktur ermöglicht es nach einigen Jahren der Nutzung, Strom und Heizung zu sparen. Die Werkstatt und der Sicherheitsraum werden mit einem Gründach ausgestattet, um die Isolierung der Gebäude und die Regenwassernutzung zu verbessern. Es wird auch die Verbreitung von Pflanzenarten über das reservierte Gebiet hinaus und die Entwicklung der biologischen Vielfalt rund um das Gebiet fördern.