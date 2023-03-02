Innenstadt

Die Vorbereitungsarbeiten, die im Stadtzentrum von Poissy stattfinden werden, werden Auswirkungen auf den Autoverkehr haben:

Der Zugang zur Rue de la Bruyère ist den Anwohnern vorbehalten.

Zwischen der Avenue Maréchal Foch und dem Boulevard Devaux wird der Boulevard Gambetta eine Einbahnstraße sein.

Wenn möglich, wird daher empfohlen, den Bereich während der Bauzeit zu meiden .

Alle Geschäfte bleiben während der Bauzeit zugänglich.