Innenstadt
Avenue de Versailles > Place de l'Europe
Die Vorbereitungsarbeiten, die im Stadtzentrum von Poissy stattfinden werden, werden Auswirkungen auf den Autoverkehr haben:
- Der Zugang zur Rue de la Bruyère ist den Anwohnern vorbehalten.
- Zwischen der Avenue Maréchal Foch und dem Boulevard Devaux wird der Boulevard Gambetta eine Einbahnstraße sein.
Wenn möglich, wird daher empfohlen, den Bereich während der Bauzeit zu meiden .
Alle Geschäfte bleiben während der Bauzeit zugänglich.
Mehrere Operationen sind zu erwarten:
- Die von der SNCF durchgeführten Arbeiten finden zwischen Dezember 2024 und Januar 2025 in der Avenue Fernand Lefebvre statt.
- Ab Januar 2025 wird zwischen der Rue de la Bruyère und der Avenue Fernand Lefebvre ein SNCF-Lagerbereich eingerichtet.
- Eine SNCF-Basis wird sich zwischen Januar 2025 und April 2028 am ehemaligen Bahnhof Grande Ceinture befinden.
- Entlang des Boulevard Gambetta, auf dem Abschnitt von der Avenue Maréchal Foch bis zum Boulevard Devaux, finden von Februar bis Mai 2025 Restitutionen am Ufer statt.
- Weitere Uferrückgaben werden im Februar 2025 auf Höhe der Rue de la Bruyère und der Avenue de Versailles sowie zwischen April und Juni 2025 auf dem Boulevard Gambetta zwischen dem Boulevard Devaux und dem Boulevard de la Paix und auf dem Boulevard de l'Europe durchgeführt.