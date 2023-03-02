Poissy / Stadtzentrum
Diese Pläne basieren auf Daten, die zum 30. April 2025 verfügbar waren. Die Daten und Wegerechte der Baustellen können sich im Falle einer Gefahr, die außerhalb der Kontrolle der Projekteigentümer und Bauunternehmen liegt, ändern .
Travaux / avenue de Versailles - rue de La Bruyère
- - Die Konzessionsarbeiten der CUGPSEO finden bis Anfang Mai 2025 an der Kreuzung der Avenue du Maréchal Foch und der Avenue de Versailles statt.
- - Der Platz Erard Prieur wird bis April 2026 zu einer Basis für die Arbeiten der CUGPSEO und dann zu einem Lagerbereich der Île-de-France Mobilités.
- - Ein weiterer Lager- und Baubereich der SNCF befindet sich bis Mitte 2027 ebenfalls auf der Höhe der ehemaligen Grande Ceinture in der Nähe der Kreuzung zwischen der Rue de La Bruyère und der Avenue Fernand Lefebvre.
- - Bis April 2028 richtet die SNCF am ehemaligen Bahnhof Grande Ceinture ein Basisleben ein.
- - An der Kreuzung der Avenue du Maréchal Foch und des Boulevard de Pirmasens führt die CUGPSEO von Mitte Mai bis Ende Mai 2025 Arbeiten durch.
- - Die Eisenbahnbrücke über die Avenue Fernand Lefebvre wird zwischen Mitte Mai und Anfang Juni 2025 entfernt.
- - SNCF führt von Anfang Juni bis August 2025 auch Arbeiten am Jean-Moulin-Platz durch.
Diese Arbeiten wirken sich punktuell auf den Verkehr aus:
- - Mitte Mai 2025 wird auf Höhe der Avenue du Maréchal Foch ein Wechsel des Autoverkehrs organisiert.
- - Die Avenue de Versailles ist Mitte Mai 2025 eine Einbahnstraße.
- - Der Pirmasens Boulevard ist von Mitte Mai bis Mitte Juni 2025 Einbahnstraße.
- - Die Avenue Fernand Lefebvre ist an der Eisenbahnbrücke vom 29. Mai bis 1. Juni 2025 für den Verkehr gesperrt.
- - Die Rue de La Bruyère ist für die Dauer der Arbeiten für den Verkehr gesperrt, mit Ausnahme der Anwohner.
Travaux / boulevard Gambetta - carrefour de l'Europe
- - Drei Gebäude am Boulevard Gambetta zwischen der Avenue Maréchal Foch und dem Boulevard Devaux werden bis Mitte Juni 2025 abgerissen.
- - Bis Ende Juni 2025 finden auf dem Boulevard Gambetta zwischen der Avenue Maréchal Foch und der Rue Charles Maréchal Operationen am Flussufer statt. Im gleichen Bereich finden die CUGPSEO-Arbeiten von Ende Juni bis Mitte August 2025 statt.
- - Weitere Uferbetriebe finden bis Ende Juli 2025 auf dem Boulevard Gambetta zwischen der Rue Charles Maréchal und dem Boulevard Devaux statt.
- - Auf dem Boulevard Gambetta zwischen der Rue Charles Maréchal und dem Boulevard Devaux finden von Anfang Mai bis Anfang Juni 2025 Konzessionsarbeiten statt, die von Orange durchgeführt werden.
- - Weitere Konzessionsarbeiten werden von Mitte Mai bis Anfang Juni 2025 auf dem Boulevard de l'Europe durchgeführt.
- - CUGPSEO führt auch von Anfang Juni bis Ende Juli 2025 Arbeiten zwischen dem Boulevard de la Paix und dem Place de l'Europe durch.
- - Auf dem Boulevard de l'Europe finden im Juni 2025 Uferoperationen statt.
- - Von Juni bis Ende 2025 finden dann auf dem Boulevard Gambetta zwischen der Avenue Maréchal Foch und der Rue Charles Maréchal Uferoperationen statt.
- - Der Betrieb am Flussufer wird dann von Mitte Juni bis Ende Juli 2025 fortgesetzt, immer noch auf dem Boulevard Gambetta, an der Kreuzung mit der Rue Charles Maréchal.