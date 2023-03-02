Innenstadt

Die Konzessionsarbeiten, die im Stadtzentrum von Poissy stattfinden werden, werden Auswirkungen auf den Autoverkehr haben:

Der Zugang zur Rue de la Bruyère ist den Anwohnern vorbehalten.

Zwischen der Rue Charles Maréchal und dem Boulevard Devaux wird der Boulevard Gambetta bis Februar 2025 eine Einbahnstraße sein.

Wenn möglich, wird daher empfohlen, den Bereich während der Bauzeit zu meiden .

Alle Geschäfte bleiben während der Bauzeit zugänglich.