Innenstadt
Avenue de Versailles > Place de l'Europe
Die Konzessionsarbeiten, die im Stadtzentrum von Poissy stattfinden werden, werden Auswirkungen auf den Autoverkehr haben:
- Der Zugang zur Rue de la Bruyère ist den Anwohnern vorbehalten.
- Zwischen der Rue Charles Maréchal und dem Boulevard Devaux wird der Boulevard Gambetta bis Februar 2025 eine Einbahnstraße sein.
Wenn möglich, wird daher empfohlen, den Bereich während der Bauzeit zu meiden .
Alle Geschäfte bleiben während der Bauzeit zugänglich.
Die Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPSEO) wird Ende 2024 und in der ersten Hälfte des Jahres 2025 einen Großteil der Konzessionsarbeiten durchführen. Die Intervention von GPSEO besteht darin, die bestehenden Wassernetze umzuleiten, um den Bau der Verlängerung der Straßenbahn T13 zu ermöglichen.
Diese Arbeit wird Folgendes ermöglichen:
- Modernisierung des Trinkwassernetzes, Verringerung des Leckagerisikos Die alten Rohre aus Grauguss, einem spröden Material, das heute nicht mehr verwendet wird, werden ersetzt.
- Die Kanalisationsnetze werden teilweise getrennt, um die Menge des zur Kläranlage transportierten Klarwassers zu verringern und das Risiko einer Einleitung in die natürliche Umwelt bei Regenwetter zu verringern.
Auf dem Boulevard Gambetta und der Avenue de Versailles sind mehrere Operationen geplant:
- Zwischen Boulevard de la Paix und Place de l'Europe, ungerade Seite: von Oktober bis Ende November 2024
- Zwischen Charles Maréchal Street und Devaux Boulevard, ungerade Seite: von November 2024 bis Mitte Februar 2025
- Zwischen Boulevard Devaux und Boulevard de la Paix, ungerade Seite: von Mitte November bis Ende Dezember 2024
- Zwischen Avenue du Maréchal Foch und Rue Charles Maréchal, ungerade Seite: von Anfang Dezember 2024 bis Anfang März 2025
- Zwischen Boulevard de la Paix und Place de l'Europe, gerade Seite: von Januar bis Anfang März 2025
- Zwischen Devaux Boulevard und Peace Boulevard, gerade Seite: im März 2025
- Zwischen Avenue du Maréchal Foch und Rue Charles Maréchal, gerade Seite: von April bis Mai 2025
- Zwischen der Rue Charles Maréchal und dem Boulevard Devaux, auf der geraden Seite: von April bis Mitte Juni 2025
Auch andere Bereiche der Innenstadt sind von der Arbeit der GPSEO betroffen:
- Rue de la Bruyère und Teil der Avenue Fernand Lefebvre, unter der Eisenbahnbrücke: von Oktober bis Mitte November 2024
- Auf dem Boulevard de Pirmasens und der Impasse Erard Prieur: von Januar bis Mitte Februar 2025 / Beachten Sie auch: Seit September 2024 ist auf dem Platz Erard Prieur ein Lagerbereich installiert
- Boulevard de l'Europe, an der Ausfahrt des Kreisverkehrs Place de l'Europe: von Mitte Januar bis Anfang April 2025
- Avenue de Versailles, zwischen der Petite Ceinture und der Avenue du Maréchal Foch, ungerade Seite: von Mitte Februar bis Anfang April 2025
Orange wird auch bestimmte Arbeiten zur Umleitung der Telekommunikationsnetze durchführen.
Für Orange:
- An der Kreuzung Boulevard de Pirmasens und Avenue de Versailles: von September bis Anfang November 2024
- Boulevard Gambetta, zwischen Rue Charles Maréchal und Boulevard Devaux, ungerade Seite: von Ende Februar bis Ende März 2025