ErweiterungSaint-Germain > Achères

Waldausgleich für geschützte Arten

Vermeidungsmaßnahme: Mare aux Boeufs-Struktur im Südwald mit einer Passage für Wildtiere
Île de Devant à Conflans-Ste-Honorine

Der Ausgleichsansatz für alle Auswirkungen des Projekts auf geschützte Arten (Vögel, Igel, Fledermäuse usw.) wird von Île-de-France Mobilités unterstützt. Es ist hauptsächlich auf vier Standorte verteilt:

  • die Île de Devant in Conflans-Sainte-Honorine auf 17,77 ha, die ein ergänzendes Projekt ist und sich vom Projekt der Stadt Conflans-Ste-Honorine unterscheidet;
  • die "Lisière Saint-Jean" in Achères in unmittelbarer Nähe des "Forêt domaniale de St-Germain-en-Laye" auf 2,28 ha;
  • der "Bois des Alluets" in Orgeval auf 22,28 ha;
  • ein 3,7 ha großer Abschnitt der Grande Ceinture in der Gemeinde Poissy, der nach einem 2024 abgeschlossenen Stilllegungs- und Stilllegungsverfahren nicht mehr zum nationalen Schienennetz gehört.

Ergänzende Begleitmaßnahme

Île-de-France Mobilités wird auch die Umsetzung von Seneszenzinseln im Wald von Saint-Germain finanzieren, die von der ONF umgesetzt werden. Eine Seneszenzinsel ist ein Teil des Waldes, der der Forstwirtschaft entzogen ist: Bäume wachsen, altern und fallen schließlich auf natürliche Weise ab und werden so zu günstigen Umgebungen für Fauna und Flora.

