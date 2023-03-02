Waldausgleich für geschützte Arten

Ergänzende Begleitmaßnahme

Île-de-France Mobilités wird auch die Umsetzung von Seneszenzinseln im Wald von Saint-Germain finanzieren, die von der ONF umgesetzt werden. Eine Seneszenzinsel ist ein Teil des Waldes, der der Forstwirtschaft entzogen ist: Bäume wachsen, altern und fallen schließlich auf natürliche Weise ab und werden so zu günstigen Umgebungen für Fauna und Flora.