Die ergänzende Konsultation 2016

Am Ende der ersten Konsultation im Jahr 2013 und der einzigen öffentlichen Anhörung im Jahr 2014 untersuchten die Bauherren eine neue Route, um den Bedürfnissen der Einwohner am besten gerecht zu werden und möglichst vielen Menschen die Möglichkeit zu geben, von der Straßenbahn zu profitieren.

Eine neue Route der Verlängerung der Straßenbahn T13, die durch das Zentrum von Poissy führt, um den RER-Bahnhof Poissy zu bedienen, wurde untersucht. Diese Änderung führte zur Organisation einer neuen Konsultation und einer neuen öffentlichen Untersuchung.

Die neue Vernehmlassung zum geänderten Entwurf fand vom 7. März bis 8. April 2016 statt und erhielt 862 Stellungnahmen. Die Kommentare konzentrierten sich auf:

Die Einfügung der städtischen Route: Begrenzung der Lärm- und visuellen Belästigung, richtige Positionierung der Stationen;

Auswirkungen auf das Land: Quantifizierung und Optimierung der für das Projekt erforderlichen Wege, insbesondere am Boulevard Gambetta und in der Rue Adrienne Bolland, und laufende Konsultation mit den Anwohnern;

Verbesserung der Dienstleistungen des Technoparc von Poissy und des Laubeichensektors in Achères;

Die gute Artikulation der Verlängerung der Straßenbahn T13 mit der Sanierung des Bahnhofs Poissy und der bestehenden und zukünftigen Verkehrsträger;

Die Kontinuität der Radwege und die Erhaltung der Fußgängerwege;

Regelmäßige Information der Öffentlichkeit über den Fortschritt des Projekts.

In der Mediathek der Website finden Sie die Dokumente zur ergänzenden Konsultation vom 7. März bis 8. April 2016