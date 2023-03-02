Die Konsultation wird 2017 fortgesetzt

Am Ende der ergänzenden Konsultation im Jahr 2016 verpflichtete sich Île-de-France Mobilités, das Projekt zur Verlängerung der Straßenbahn T13 fortzusetzen und gleichzeitig die von den Teilnehmern geäußerten Erwartungen zu erfüllen. Es fanden etwa fünfzig Treffen mit den betroffenen Gemeinden, staatlichen Diensten und Verbänden statt, und es wurden zusätzliche Studien zu den Stadtteilen Saint-Exupéry und Gambetta durchgeführt. Die Ergebnisse wurden im Januar und Juli 2017 auf zwei öffentlichen Versammlungen in Poissy vorgestellt, an denen jeweils hundert Einwohner teilnahmen.

Die Konsultationen in den Jahren 2016 und 2017 trugen zur Entwicklung des ergänzenden Grundsatzdiagramms und der ergänzenden öffentlichen Untersuchungsakte bei, die erforderlich sind, um das verfeinerte Projekt der Öffentlichkeit zur Stellungnahme vorzulegen.

