Die Vorkonsultation 2013

Eine erste Konsultation fand vom 15. April bis 17. Mai 2013 im Vorfeld der einheitlichen öffentlichen Anhörung zur Verlängerung der Straßenbahn T13 von Saint-Germain-en-Laye nach Achères statt. Sie präsentierte die Strecke in ihrer ursprünglichen, 9,7 km langen Version: Die Straßenbahn T13 folgte dann den Gleisen der Grande Ceinture von Saint-Germain-en-Laye bis zu ihrer Einfahrt nach Achères, mit einer Station am ehemaligen Bahnhof Poissy Grande Ceinture. Der zweite Bahnhof, die Endstation, befand sich in der Nähe des RER-Bahnhofs Achères-Ville. Eine dritte Station war längerfristig im Sektor Chêne feuillu in Achères vorgesehen, vorbehaltlich der Inbetriebnahme der neuen Linie Paris Normandie und der Schaffung einer nach Westen verlängerten RER-E-Station.

In der Vorkonsultation gingen 564 Stellungnahmen ein. Zu den wichtigsten Bemerkungen gehörten:

Die Umstrukturierung des Busnetzes im Zusammenhang mit der Verlängerung der Straßenbahn T13 für einen ergänzenden und effizienten Service für das Gebiet;

Begrenzung der Auswirkungen auf Naturgebiete: Gewährleistung der Qualität der Ausgleichsmaßnahmen und des Lebensumfelds entlang der Strecke;

Die Optimierung des Projektzeitplans nach der Erklärung der Gemeinnützigkeit;

Regelmäßige Information der Öffentlichkeit über die Konzeption und Umsetzung des Projekts.

Die Vorkonsultation ermöglichte es, den Grundsatzplan für die Verlängerung der Straßenbahn T13 und die Akte der öffentlichen Anhörung zu erstellen.

In der Mediathek der Website finden Sie die Dokumente zur Konsultation vom 15. April bis 17. Mai 2013.