Der Umweltansatz
Die im Rahmen der Stadtsanierung geplanten Entwicklungen, die mit der Verlängerung der Straßenbahn T13 einhergehen, werden es ermöglichen, den neuen Umweltanforderungen und dem veränderten Mobilitätsverhalten gerecht zu werden.
Ein proaktiver Umweltansatz
Wenn Île-de-France Mobilités ein Entwicklungsprojekt entwirft, werden die Auswirkungen auf die Umwelt (Fauna, Flora, Wasser, Boden, historisches Erbe usw.) genau bewertet. Das Projekt ist somit darauf ausgerichtet , seine Auswirkungen zu vermeiden oder zu minimieren. Es werden auch Maßnahmen ergriffen , um Auswirkungen auszugleichen, die nicht vermieden oder verringert werden konnten.
Vermeiden
Im Rahmen des Projekts wurden Vermeidungsmaßnahmen ergriffen. Insbesondere werden mehrere bestehende Infrastrukturen wiederverwendet (Straßen, Brachland, ehemaliger großer Eisenbahngürtel usw.), um bestimmte Auswirkungen auf die natürliche Umwelt zu vermeiden.
Reduzieren
Um die Auswirkungen zu verringern, die nicht vermieden werden konnten, sieht das Projekt Folgendes vor:
- der Bau von zwei Passagen , die es der großen Fauna ermöglichen, den Weg im Wald zu überqueren;
- Förderung des Gehens und Radfahrens durch erleichterte Intermodalität (Fußgänger- und Fahrradeinrichtungen, Schaffung von Fahrradparkplätzen in der Nähe von Bahnhöfen usw.);
- Begrünung von landwirtschaftlichen Gebäuden;
- die Pflanzung vieler Bäume und die Begrünung der Ränder der Linie, um städtische Hitzeinseln zu bekämpfen;
- rationelle Bewirtschaftung des Regenwassers und aller Grünflächen;
- Ein umweltbewusster Standort (Abfall- und Wassermanagement auf der Baustelle, Wiederverwendung von Materialien usw.).
Kompensieren
Wenn es keine Lösung zur Vermeidung oder Verringerung der Umweltauswirkungen gibt, sucht Île-de-France Mobilités nach einer Kompensation, die den Auswirkungen am besten entspricht.
Arbeiten, die durch Umweltgenehmigung zulässig sind
Nach der im Sommer 2024 durchgeführten öffentlichen Umweltuntersuchung und dem Bericht der Untersuchungskommission wurde die Umweltgenehmigung am 27. November 2024 erteilt.