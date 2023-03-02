Der Umweltansatz

Ein proaktiver Umweltansatz

Wenn Île-de-France Mobilités ein Entwicklungsprojekt entwirft, werden die Auswirkungen auf die Umwelt (Fauna, Flora, Wasser, Boden, historisches Erbe usw.) genau bewertet. Das Projekt ist somit darauf ausgerichtet , seine Auswirkungen zu vermeiden oder zu minimieren. Es werden auch Maßnahmen ergriffen , um Auswirkungen auszugleichen, die nicht vermieden oder verringert werden konnten.

Vermeiden

Im Rahmen des Projekts wurden Vermeidungsmaßnahmen ergriffen. Insbesondere werden mehrere bestehende Infrastrukturen wiederverwendet (Straßen, Brachland, ehemaliger großer Eisenbahngürtel usw.), um bestimmte Auswirkungen auf die natürliche Umwelt zu vermeiden.

Reduzieren

Um die Auswirkungen zu verringern, die nicht vermieden werden konnten, sieht das Projekt Folgendes vor:

der Bau von zwei Passagen , die es der großen Fauna ermöglichen, den Weg im Wald zu überqueren;

Förderung des Gehens und Radfahrens durch erleichterte Intermodalität (Fußgänger- und Fahrradeinrichtungen, Schaffung von Fahrradparkplätzen in der Nähe von Bahnhöfen usw.);

Begrünung von landwirtschaftlichen Gebäuden;

die Pflanzung vieler Bäume und die Begrünung der Ränder der Linie, um städtische Hitzeinseln zu bekämpfen;

rationelle Bewirtschaftung des Regenwassers und aller Grünflächen;

Ein umweltbewusster Standort (Abfall- und Wassermanagement auf der Baustelle, Wiederverwendung von Materialien usw.).

Kompensieren

Wenn es keine Lösung zur Vermeidung oder Verringerung der Umweltauswirkungen gibt, sucht Île-de-France Mobilités nach einer Kompensation, die den Auswirkungen am besten entspricht.