Der Kalender

Vorentwurfs- und Projektstudien

2019 > 2024

Ziel dieser Designstudien war es, die zu bauende Infrastruktur detailliert zu beschreiben und die Einfügung der Straßenbahnverlängerung T13 in ihre Umgebung im Rahmen des ERC-Ansatzes (Avoid, Reduce, Compensation) zu spezifizieren.

Sie zielten darauf ab:

Sie verfügen über detaillierte Kenntnisse der Geometrie und des Reliefs des Geländes.

Kennen Sie die Qualität der Böden: ihre Beschaffenheit, ihre Widerstandsfähigkeit, ihre mögliche Verschmutzung...

Überprüfen Sie den Zustand und die Festigkeit bestehender Ingenieurbauwerke: Brücken, Stützmauern usw.

Lokalisieren Sie genau die Wasser-, Gas-, Strom- und Telekommunikationsnetze, die sich auf der Strecke der Verlängerung der Straßenbahn T13 nach Achères befinden.

Bewertung der ökologischen Probleme und der möglichen zu ergreifenden Schutzmaßnahmen durch Aktualisierung des 2016 durchgeführten ökologischen Inventars, in dem die Tier- und Pflanzenarten sowie die natürlichen Lebensräume im Projektperimeter aufgeführt sind.

Diese Arbeit vertieft und ergänzt die zwischen 2015 und 2017 durchgeführten Vorstudien, die zur Entwicklung des Grundsatzdiagramms und der Akte der ergänzenden Untersuchung der öffentlichen Versorgungsunternehmen 2018 verwendet wurden.

Im Jahr 2023 wurden Änderungen am Projekt vorgenommen, um die Route zu optimieren.

Die Projektstudien dienten als Grundlage für die Ausarbeitung von Ausschreibungen an Unternehmen für die Vergabe von Bauaufträgen für die Verlängerung der Straßenbahn T13 zwischen Saint-Germain-en-Laye und Achères.