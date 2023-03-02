Straßenbahn

ErweiterungSaint-Germain > Achères

Der Kalender

Die Projektstudien wurden validiert und die Vorbereitungsarbeiten begannen Ende 2024. Parallel dazu führen die Netzkonzessionäre seit Sommer 2021 die Umleitung der Netze durch, die unter den zukünftigen Straßenbahngleisen vorhanden sind.

Zeitplan für das Projekt zur Verlängerung der Straßenbahn T13

2014: Untersuchung der öffentlichen Versorgungsunternehmen

2014 - 2018: Variantenstudien der Route von Poissy, zusätzliche öffentliche Untersuchung und Erklärung der Gemeinnützigkeit

2019 - 2024: Vorprojektstudien, Projektstudien und Grundstückserwerb

2021 - 2025: Konzessionsarbeiten

2024 - 2025: Vorarbeiten

2025 - 2027: Infrastrukturarbeiten

2028: Erprobung und Leerlauf vor Inbetriebnahme

Vorentwurfs- und Projektstudien

2019 > 2024

Ziel dieser Designstudien war es, die zu bauende Infrastruktur detailliert zu beschreiben und die Einfügung der Straßenbahnverlängerung T13 in ihre Umgebung im Rahmen des ERC-Ansatzes (Avoid, Reduce, Compensation) zu spezifizieren.

Sie zielten darauf ab:

  • Sie verfügen über detaillierte Kenntnisse der Geometrie und des Reliefs des Geländes.
  • Kennen Sie die Qualität der Böden: ihre Beschaffenheit, ihre Widerstandsfähigkeit, ihre mögliche Verschmutzung...
  • Überprüfen Sie den Zustand und die Festigkeit bestehender Ingenieurbauwerke: Brücken, Stützmauern usw.
  • Lokalisieren Sie genau die Wasser-, Gas-, Strom- und Telekommunikationsnetze, die sich auf der Strecke der Verlängerung der Straßenbahn T13 nach Achères befinden.
  • Bewertung der ökologischen Probleme und der möglichen zu ergreifenden Schutzmaßnahmen durch Aktualisierung des 2016 durchgeführten ökologischen Inventars, in dem die Tier- und Pflanzenarten sowie die natürlichen Lebensräume im Projektperimeter aufgeführt sind.

Diese Arbeit vertieft und ergänzt die zwischen 2015 und 2017 durchgeführten Vorstudien, die zur Entwicklung des Grundsatzdiagramms und der Akte der ergänzenden Untersuchung der öffentlichen Versorgungsunternehmen 2018 verwendet wurden.

Im Jahr 2023 wurden Änderungen am Projekt vorgenommen, um die Route zu optimieren.

Die Projektstudien dienten als Grundlage für die Ausarbeitung von Ausschreibungen an Unternehmen für die Vergabe von Bauaufträgen für die Verlängerung der Straßenbahn T13 zwischen Saint-Germain-en-Laye und Achères.

Die Konzessionsarbeiten

Mitte 2021 > 2025

Die ersten Arbeiten der Verlängerung der Straßenbahn T13 sind Konzessionsarbeiten. Sie bestehen aus der Verlegung, aber auch der Verbesserung der Wasser-, Gas-, Strom- und Telekommunikationsnetze, die sich unter dem Straßenbahnbahnsteig befinden. Ziel ist es, den Bau der Straßenbahnverlängerung zu ermöglichen, ohne die bestehenden Netze zu beschädigen. Diese Vorgänge sind manchmal eine Gelegenheit, Netzwerke zu modernisieren.

Vorbereitungsarbeiten: Anpassung des Grundstücks für den Einbau der Straßenbahn

Ende 2024 > Anfang 2026

Parallel zu den Konzessionsarbeiten durchgeführt, finden die Vorbereitungsarbeiten vor den Infrastrukturarbeiten statt. Sie zielen darauf ab , den Boden für den Bau der Linie vorzubereiten, da es notwendig ist, den Raum freizugeben, anzupassen oder zu sichern. Diese Arbeiten können die Rodung von Gestrüpp, die Rückgabe von Ufer, die Entfernung alter Infrastrukturen usw. umfassen. Konkret geht es um alle Vorgänge, die für den effektiven Bau der Ausrüstung erforderlich sind, die den Betrieb der Straßenbahn ermöglicht.

Infrastrukturarbeiten: Bau der Straßenbahnausrüstung

2025 > 2027

Die Infrastrukturarbeiten sind die letzten Arbeiten, die darin bestehen, alle Elemente zu bauen, die für den Verkehr der Straßenbahn erforderlich sind. Es ist dann notwendig, den Bahnsteig, die Schienen, aber auch die Eisenbahnsignalisierung zu installieren und die Bahnhöfe zu bauen. Es werden auch "Fassaden-zu-Fassade"-Entwicklungen durchgeführt. Am Ende dieser Arbeiten werden vor der Inbetriebnahme der Straßenbahn Test- und "Trockenlaufphasen" durchgeführt.

