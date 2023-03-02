Waldausgleich für geschützte Arten

Wenn die Auswirkungen nicht vermieden werden können, geht es darum, sie zu reduzieren: Schaffung von Passagen mit großer Fauna im Wald, angepasste Beleuchtung, differenzierter Managementplan für Lebensräume, Einrichtung von Unterkünften für die Vogelwelt...

Wenn die Auswirkungen nicht vermieden oder verringert werden konnten, müssen sie schließlich kompensiert werden: Île-de-France Mobilités hat ein Kompensationsprogramm ticket geschützte Arten definiert, das in der Wiederherstellung günstiger Umgebungen für die vom Projekt betroffenen geschützten Arten besteht.