Waldausgleich für geschützte Arten
Das Projekt wurde unter Berücksichtigung des Ansatzes "Avoid-Reduce-Compensation" im Sinne des Umweltgesetzbuches konzipiert. In erster Linie geht es darum, Auswirkungen so weit wie möglich zu vermeiden: Begrenzung der Wegerechte durch Wiederverwendung des großen Gürtels, Installation von Markierungen während der Bauphase usw.
Wenn die Auswirkungen nicht vermieden werden können, geht es darum, sie zu reduzieren: Schaffung von Passagen mit großer Fauna im Wald, angepasste Beleuchtung, differenzierter Managementplan für Lebensräume, Einrichtung von Unterkünften für die Vogelwelt...
Wenn die Auswirkungen nicht vermieden oder verringert werden konnten, müssen sie schließlich kompensiert werden: Île-de-France Mobilités hat ein Kompensationsprogramm ticket geschützte Arten definiert, das in der Wiederherstellung günstiger Umgebungen für die vom Projekt betroffenen geschützten Arten besteht.
Der Ausgleichsansatz für alle Auswirkungen des Projekts auf geschützte Arten (Vögel, Igel, Fledermäuse usw.) wird von Île-de-France Mobilités unterstützt. Es ist hauptsächlich auf vier Standorte verteilt:
- die Île de Devant in Conflans-Sainte-Honorine auf 17,77 ha, die ein ergänzendes Projekt ist und sich vom Projekt der Stadt Conflans-Ste-Honorine unterscheidet;
- die "Lisière Saint-Jean" in Achères in unmittelbarer Nähe des "Forêt domaniale de St-Germain-en-Laye" auf 2,28 ha;
- der "Bois des Alluets" in Orgeval auf 22,28 ha;
- ein 3,7 ha großer Abschnitt der Grande Ceinture in der Gemeinde Poissy, der nach einem 2024 abgeschlossenen Stilllegungs- und Stilllegungsverfahren nicht mehr zum nationalen Schienennetz gehört.
Ergänzende Begleitmaßnahme
Île-de-France Mobilités wird auch die Umsetzung von Seneszenzinseln im Wald von Saint-Germain finanzieren, die von der ONF umgesetzt werden. Eine Seneszenzinsel ist ein Teil des Waldes, der der waldbaulichen Nutzung entzogen ist: Bäume wachsen, altern und fallen schließlich auf natürliche Weise ab, vor günstigen Umgebungen für Fauna und Flora.