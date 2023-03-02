Waldkompensation im Zusammenhang mit Rodungen

Die Ausgleichsbedingungen im ticket der Rodung sind in der Umweltgenehmigungsverordnung festgelegt. Die zu kompensierende Fläche wird nach einem Multiplikatorkoeffizienten von 4,6 berechnet. Die auszugleichende Fläche beträgt somit 65,8789 ha (d. h. 14,3215 ha x 4,6). Der Ausgleich kann in Form von Neuaufforstung, aber auch in Form von waldbaulichen Verbesserungsarbeiten erfolgen.