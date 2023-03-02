Waldkompensation im Zusammenhang mit Rodungen
Die Ausgleichsbedingungen im ticket der Rodung sind in der Umweltgenehmigungsverordnung festgelegt. Die zu kompensierende Fläche wird nach einem Multiplikatorkoeffizienten von 4,6 berechnet. Die auszugleichende Fläche beträgt somit 65,8789 ha (d. h. 14,3215 ha x 4,6). Der Ausgleich kann in Form von Neuaufforstung, aber auch in Form von waldbaulichen Verbesserungsarbeiten erfolgen.
- Neue Aufforstung: Île-de-France Mobilités sieht einen Ausgleich in Form neuer Aufforstungen für eine Gesamtfläche von 14,9670 ha vor, d. h. 13,3970 ha in der Gemeinde Conflans-Sainte-Honorine (Ile d'en Haut) und 1,57 ha auf dem ehemaligen großen Eisenbahngürtel im Herzen des Waldmassivs von Saint Germain. Diese Aufforstungen müssen innerhalb von maximal 5 Jahren nach Inbetriebnahme des T13 durchgeführt werden.
- Waldbauliche Verbesserungsarbeiten: Das Projekt finanziert große Flächen (50,92 ha) waldbaulicher Verbesserungsarbeiten im Wald von Saint-Germain-en-Laye, für die die Umsetzungsdauer auf 20 Jahre festgelegt wurde. Die waldbaulichen Verbesserungsarbeiten werden vom Nationalen Forstamt (ONF) im Rahmen von Fünfjahresverträgen mit Île-de-France Mobilités durchgeführt. Sie ergänzen die Arbeiten, die bereits im Rahmen der laufenden Waldbewirtschaftung des NFB durchgeführt werden.
Darüber hinaus sind flankierende Maßnahmen geplant:
- eine 6 Hektar große Waldaufforstung wird von Île-de-France Mobilités im zukünftigen Wald von Maubuisson im Departement Val d'Oise, 1 km Luftlinie vom Wald von St-Germain entfernt, finanziert;
- Umgebung des Traveller-Bereichs in Saint-Germain-en-Laye: Auch die Landschaftsgestaltung ist geplant.
Zusätzliche Anforderungen: abgestufte Kanten
Waldränder werden rund um die Straßenbahn T13 Phase 2 auf zwei separaten Abschnitten im Wald angelegt: einer nördlich des Staatswaldes, der andere in der südlichen Walddurchquerung des Staatswaldes auf beiden Seiten der verlängerten Straßenbahn T13.