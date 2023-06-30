Wer führt das Straßenbahnprojekt T13 auf der Strecke Saint-Germain-en-Laye > Achères durch? Was ist die Rolle jedes Einzelnen?

Île-de-France Mobilités ist das Projektmanagement für den städtischen Teil der Straßenbahn T13 zwischen dem Süden von Poissy und Achères sowie die Koordination mit den anderen Projektträgern, SNCF Réseau und SNCF Voyageurs. Sie finanziert auch das rollende Material und den Betrieb der Straßenbahn T13, Verlängerung Saint-Germain-en-Laye > Achères. SNCF Réseau ist Bauherr des Eisenbahnabschnitts zwischen Lisière-Pereire in Saint-Germain-en-Laye und südlich von Poissy sowie der Ingenieurbauwerke, die mit dem betriebenen Schienennetz verbunden sind: Mauern der Rue Adrienne Bolland in Poissy, Schafsprung über die Strecke Paris – Le Havre, Eisenbahnbrücke Achères-Ville RER. SNCF Voyageurs ist das Projektmanagement für die Arbeiten, die die Nebengebäude des öffentlichen Eisenbahnbereichs betreffen, insbesondere den Bau, die Instandhaltung und die Garage von Rollmaterial. Der Staat, die Region Île-de-France und das Departement Yvelines finanzieren die Studien und Arbeiten der Straßenbahnverlängerung T13 Saint-Germain-en-Laye > Achères. Die Studien werden in Zusammenarbeit mit allen betroffenen Städten und Gemeinden durchgeführt.