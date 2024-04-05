ErweiterungPorte d'Asnières > Porte Dauphine

Seit 2018 verbindet die Straßenbahn T3b die Porte de Vincennes (Paris 12.) mit der aktuellen Endstation "Porte d'Asnières" (Paris 17e). Die Verlängerung zur Porte Dauphine (Paris 16.) über Porte Maillot wird am 5. April 2024 in Betrieb genommen.

Die Verlängerung bis zur Porte Dauphine soll den Westen von Paris besser bedienen. Es bietet Verbindungen mit der U-Bahn und RER C und bald E nach Porte Maillot.