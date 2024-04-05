Straßenbahn

ErweiterungPorte d'Asnières > Porte Dauphine

Seit 2018 verbindet die Straßenbahn T3b die Porte de Vincennes (Paris 12.) mit der aktuellen Endstation "Porte d'Asnières" (Paris 17e). Die Verlängerung zur Porte Dauphine (Paris 16.) über Porte Maillot wird am 5. April 2024 in Betrieb genommen.

Die Verlängerung bis zur Porte Dauphine soll den Westen von Paris besser bedienen. Es bietet Verbindungen mit der U-Bahn und RER C und bald E nach Porte Maillot.

Bundesland
France Relance
Europäische Union
Region Île-de-France
Stadt Paris
Île-de-France Mobilités

Karte

Schlüsselfiguren

7

Neue Stationen

3,2km

Neue Wege

15Minuten

zwischen Porte d'Asnières und Porte Dauphine

74 000

Fahrgäste werden täglich auf der gesamten Linie erwartet

Kalender

  1. 2016
    Beratung
  2. 2016-2017
    Vorstudien
  3. 2017
    Schematische Darstellung
  4. 2018
    Öffentliche Anhörung / Vorentwurf
  5. 2019-2020
    Projektstudien
  6. 2020-2024
    Werke
  7. 5. April 2024
    Inbetriebnahme