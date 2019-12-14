Straßenbahn

ErweiterungGargan > Montfermeil

Seit 2006 verbindet die Straßenbahnlinie T4 Aulnay-sous-Bois (RER B) mit Bondy (RER E). Seit 2019 bedient die neue Niederlassung die Städte Pavillons-sous-Bois, Livry-Gargan, Clichy-sous-Bois und Montfermeil. Von Bondy aus zweigt eine von zwei Straßenbahnen an der Station Gargan in Richtung Montfermeil ab. Der letzte Abschnitt bis zum Hôpital Montfermeil wurde Ende August 2020 in Betrieb genommen. Der neue Zweig der Straßenbahn T4 trägt zur Erschließung der Stadtteile des Clichy-Montfermeil-Plateaus bei und wird bei ihrer Eröffnung im Jahr 2027 mit der Linie 16 der U-Bahn in Verbindung stehen.

Der nächste Schritt dieses Projekts wird der Bau der "Nordbar" (Schleife in der Innenstadt von Montfermeil) sein, die derzeit untersucht wird.

Bahnhof Maurice Audin © Raphaël Fournier

Bundesland
Region Île-de-France
Departement Seine-Saint-Denis
SNCF
Île-de-France Mobilités

Das Layout

Schlüsselfiguren

9

Neue Stationen

6 Minuten

zwischen den einzelnen Straßenbahnen während der Hauptverkehrszeit

6.5 km

Neue Wege

30 min

zwischen Bondy und Montfermeil

Kalender

  1. 2009
    Konsultation mit dem Bürgen
  2. 2009-2012
    Vorstudien
  3. 2012
    Schematische Darstellung
  4. 2013
    Öffentliche Untersuchung / Gemeinnützigkeitserklärung
  5. 2014
    Vorentwurfsstudien
  6. 2015-2019
    Werke
  7. 14. Dezember 2019
    Inbetriebnahme zum Arboretum
  8. 31. August 2020
    Inbetriebnahme bis Hôpital de Montfermeil