ErweiterungGargan > Montfermeil

Seit 2006 verbindet die Straßenbahnlinie T4 Aulnay-sous-Bois (RER B) mit Bondy (RER E). Seit 2019 bedient die neue Niederlassung die Städte Pavillons-sous-Bois, Livry-Gargan, Clichy-sous-Bois und Montfermeil. Von Bondy aus zweigt eine von zwei Straßenbahnen an der Station Gargan in Richtung Montfermeil ab. Der letzte Abschnitt bis zum Hôpital Montfermeil wurde Ende August 2020 in Betrieb genommen. Der neue Zweig der Straßenbahn T4 trägt zur Erschließung der Stadtteile des Clichy-Montfermeil-Plateaus bei und wird bei ihrer Eröffnung im Jahr 2027 mit der Linie 16 der U-Bahn in Verbindung stehen.

Der nächste Schritt dieses Projekts wird der Bau der "Nordbar" (Schleife in der Innenstadt von Montfermeil) sein, die derzeit untersucht wird.