Finanzierung und Akteure
Finanzierung
Infrastruktur: 223,5 Millionen Euro, Wert 2011
Straßenbahnen: 29 Millionen Euro, Wert 2018 (Île-de-France Mobilités)
Ausbeutung (Île-de-France Mobilités)
Bundesland
Mit dem Vertrag zwischen Staat und Region (CPER) 2015-2020 (CPER), der 7,6 Milliarden Euro mobilisiert, trägt der Staat zur Modernisierung und Entwicklung der Verkehrslinien in der Île-de-France bei, um den Herausforderungen und Erwartungen der Einwohner der Ile-de-France gerecht zu werden.
Region Île-de-France
Um der Nachfrage aller Nutzer gerecht zu werden, investiert die Region stark in die Modernisierung und den Ausbau des öffentlichen Verkehrsnetzes. Es unterstützt auch die Entwicklung des täglichen Radfahrens sowie neue Nutzungen der Straße wie Fahrgemeinschaften oder Fahrspuren, die für Busse und Taxis reserviert sind. Sie entwickelt eine entschlossene Politik zur Bekämpfung von Staus und zur Unterstützung von Straßeninnovationen. Gemeinsam mit Île-de-France Mobilités hat die Region seit 2016 die Verkehrswende eingeleitet, um die Verkehrsbedingungen der Einwohner der Ile-de-France grundlegend zu verbessern. Die Schaffung neuer Straßenbahnlinien ist Teil dieses großen Programms. Die Region wendet dafür sehr erhebliche finanzielle Mittel auf.
Departement Essonne
Um den wesentlichen Bedürfnissen für die Entwicklung des Gebiets bestmöglich gerecht zu werden, stellt das Departement Essonne für den Zeitraum 2017-2021 450 Millionen Euro für die Mobilität bereit. Diese Investition trägt insbesondere zur Entwicklung eines strukturierenden öffentlichen Verkehrsnetzes bei, das darauf abzielt, das territoriale Netz zu stärken, den Austausch mit den wichtigsten Wirtschaftszentren zu fördern und den Einwohnern von Esson den Zugang zum regionalen Netz (RER, Grand Paris Express) zu erleichtern. Es macht die Straße auch zu einem wichtigen Hebel zur Verbesserung des Verkehrs und trägt zur Entwicklung der Nutzung alternativer und aktiver Verkehrsmittel bei.
RATP
Die RATP-Gruppe ist für das Projektmanagement von zwei Komponenten des Projekts im Zusammenhang mit Phase 1 der Straßenbahn T7 verantwortlich: die Erweiterung des Wartungs- und Lagerstandorts (SMR) in Vitry-sur-Seine und die Anpassung der Leitstelle für die Verlängerung der Straßenbahn T7. Streckensystem (Fahrgastinformation, Fahrkarten, Signalisierung, Telekommunikation)
Île-de-France Mobilités
Als Organisationsbehörde für Mobilität in der Region Île-de-France konzipiert, organisiert und finanziert Île-de-France Mobilités innovative Lösungen für alle Formen der Mobilität. Sie hört den Einwohnern der Ile-de-France zu und arbeitet jeden Tag daran, ihren täglichen Arbeitsweg zu verbessern. Zu diesem Zweck hat sie ein ehrgeiziges Programm zur Modernisierung des Verkehrs mit beispiellosen Budgets (neue Züge und Busse, Verstärkung der Buslinien ,...) in Angriff genommen. Île-de-France Mobilités investiert kontinuierlich in die Verbesserung der Zugänglichkeit der Bahnhöfe, was dazu beiträgt, den Reisekomfort für alle Einwohner der Ile-de-France zu verbessern. Es werden auch mehr Ressourcen eingesetzt, um die Sicherheit der Reisenden zu verbessern (Verstärkung der menschlichen Präsenz vor Ort, Entwicklung des Videoschutzes usw.). Île-de-France Mobilités denkt auch an Mobilität im weitesten Sinne, indem es den Einwohnern der Ile-de-France neue Mobilitätslösungen für ihre Reisen anbietet: Park and Ride, Fahrradparkplätze mit Véligo-Plätzen in der Nähe von Bahnhöfen, Entwicklung von Mikroarbeitsplätzen in Bahnhöfen... Île-de-France Mobilités entwickelt ständig neue Dienstleistungen, um Ihre Reisen einfacher und flüssiger zu gestalten, mit einem Verkehrsnetz, das jeden Tag wächst. Île-de-France Mobilités ist auch der Bauherr für die Verlängerung der Straßenbahn T7.
