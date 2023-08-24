Strukturierungsachse

Verkehrslinie, die den Raum durch die Integration von Verkehrs- und Raumplanungspolitik strukturiert.

Vorgespräch

Die vorherige Konsultation ist eine Zeit der Information und des Austauschs mit der Öffentlichkeit. Es ermöglicht es, die Zweckmäßigkeit und die Hauptmerkmale des Projekts darzustellen, aber auch die Meinungen und Argumente aller Akteure des Gebiets zu den wichtigsten Prinzipien und Zielen des Projekts zu sammeln.

Die Konsultation muss Folgendes ermöglichen:

die Fragen der Bewohner im Zusammenhang mit den durch das Projekt verursachten Veränderungen zu beantworten,

das Projekt zu bereichern, indem die Bedürfnisse und Erwartungen der Projektbeteiligten bestmöglich integriert werden, um eine gemeinsame Lösung(en) zu entwickeln.

Diese Phase endete mit einer Bewertung, die vom Rat von Île-de-France Mobilités genehmigt wurde und über den Austausch und die Meinungen berichtet, die während der Konsultationsphase mit der Öffentlichkeit geäußert wurden.

Es wurden zusätzliche Studien durchgeführt und der Bevölkerung während der öffentlichen Befragung ein spezifischeres Projekt vorgestellt.

Die Ergebnisse der Konsultation und die ergänzenden Studien haben die Entscheidungen und Entscheidungen von Île-de-France Mobilités und seinen Partnern über die Weiterverfolgung des Projekts beeinflusst.

CPER

Staat-Region-Projektvertrag

Der Staat-Region-Projektvertrag (CPER) ist ein Dokument, mit dem sich der Staat und eine Region zur mehrjährigen Programmierung und Finanzierung wichtiger Projekte wie der Schaffung von Infrastruktur oder der Unterstützung von Zukunftssektoren verpflichten. Die siebenjährigen Projektverträge zwischen dem Staat und der Region folgen auf die Planverträge, die durch das Gesetz vom 29. Juli 1982 über die Planungsreform geschaffen wurden. Die Regierung einigt sich über den Regionalpräfekten, vertreten durch ihren Generalsekretär für regionale Angelegenheiten (SGAR), mit der Exekutive der Region über die Durchführung von Projekten im Zusammenhang mit der regionalen Raumplanung und über den Anteil jeder Einrichtung an der Finanzierung. Andere Gebietskörperschaften (Kreisräte, städtische Gemeinden usw.) können sich einem CPER anschließen, sofern sie zur Finanzierung von Projekten beitragen, die sie betreffen.

CPRD

Sondervertrag Region-Departement

Der Regional-Departement-Sondervertrag ist ein Finanzplanungsinstrument, das den Staat-Region-Projektvertrag ergänzt. Es definiert die finanziellen Verpflichtungen der Region Ile-de-France und ihrer Departements in Bezug auf öffentliche Einrichtungen, Raumplanung usw. Es trägt zur Umsetzung von SDRIF bei.

DOCP

Aufzeichnung der Ziele und Hauptmerkmale

Das Dossier der Ziele und Hauptmerkmale unterstützt Île-de-France Mobilités bei der Präsentation seiner Projekte in der Phase der Vorstudien. Die Genehmigung durch den Rat von Île-de-France Mobilités markiert den Beginn der Konsultation mit den gewählten Vertretern und der Bevölkerung.

DUP

Erklärung der Gemeinnützigkeit

Verwaltungsakt, mit dem der Charakter eines von oder in ihrem Namen geplanten Vorhabens als "gemeinnützig"* anerkannt wird, nachdem die Meinung der Bevölkerung am Ende einer Untersuchung des öffentlichen Versorgungsunternehmens eingeholt wurde. Diese Handlung ist insbesondere die Voraussetzung für eine Enteignung (im öffentlichen Interesse), die für die Fortsetzung des Vorhabens erforderlich wäre.

* Allgemeines Interesse, in dessen Namen der Staat einen Vorteil gewährt (Anerkennung der Gemeinnützigkeit) oder eine Unterwerfung auferlegt (Dienstbarkeit des öffentlichen Nutzens, Enteignung im öffentlichen Interesse).

Öffentliche Untersuchung

In der letzten Phase der öffentlichen Konsultation zielt die öffentliche Anhörung darauf ab, das Projekt und seine Auswirkungen auf die Umwelt sowie die Maßnahmen zur Begrenzung seiner Auswirkungen vorzustellen und gleichzeitig der Öffentlichkeit die Möglichkeit zu geben, ihre Meinung zu dem Projekt zu äußern.

Die Untersuchung wird durch eine Anordnung des Präfekten eingeleitet, der einen Untersuchungskommissar oder eine aus mehreren Mitgliedern bestehende öffentliche Untersuchungskommission ernennt.

Am Ende der Untersuchung erstellt der Untersuchungskommissar einen Bericht, auf dessen Grundlage er eine Stellungnahme abgibt, die positiv, möglicherweise mit Empfehlungen und/oder Vorbehalten oder ungünstig ausfallen kann. Der Präfekt kann dann eine Anordnung erlassen, mit der die Arbeiten für gemeinnützig erklärt werden, wodurch die Arbeiten aufgenommen werden können.

Eine öffentliche Untersuchung wird zu Studien durchgeführt, die umfassender sind als diejenigen, die für die Konsultation erforderlich sind.

Vorstudien

Studien, die von den Projekteigentümern für die Erstellung des schematischen Dossiers und für die öffentliche Anhörung durchgeführt wurden.

Anwesenheit

Anzahl der Personen, die in die Züge einsteigen: Das ist die Nachfrage nach Transport.

Grand Paris Express

200 km automatische Linien, so viele wie die aktuelle U-Bahn, und 68 Stationen: Der Grand Paris Express ist das größte städtische Projekt Europas!

Es ist viel mehr als ein Verkehrsnetz, es eröffnet neue Horizonte und bietet viele Möglichkeiten. Mit ihm wird die Metropole größer und geeinter.

Die vier neuen Linien des Grand Paris Express (15, 16, 17 und 18) sowie die nach Norden und Süden verlängerte Linie 14 werden an das bestehende Verkehrsnetz angeschlossen. Die neue U-Bahn ist im Wesentlichen unterirdisch und wird die Gebiete des Großraums Paris durchqueren, um sie miteinander und mit der Hauptstadt zu verbinden. Dank ihm wird es einfacher sein, von einem Punkt zum anderen der Île-de-France zu gelangen, ohne durch Paris zu fahren, aber auch das Herz der Hauptstadt schneller von ihrer Peripherie aus zu erreichen.

Als neue Alternative zum Auto wird der Grand Paris Express die Umweltverschmutzung und Staus reduzieren und zur Schaffung einer umweltfreundlicheren Metropole beitragen.

Morgendliche Hauptverkehrszeit

Tageszeit, in der die Anwesenheit am größten und zeitlich konzentriert ist. Im Pariser Netz liegt die morgendliche Sprechstunde zwischen 8:30 und 9:30 Uhr.

So wird die Kapazität einer Linie in Bezug auf morgendliche Verkehrssimulationen zur Hauptverkehrszeit definiert.

Île-de-France Mobilités

Île-de-France Mobilités ist der einzige Organisator für nachhaltige Mobilität in der Île-de-France. Sie konzipiert, organisiert und finanziert den öffentlichen Verkehr für alle Einwohner der Ile-de-France.

Ihr Ziel: die Mobilität und den Service für die Fahrgäste zu verbessern, indem dieses Projekt gemeinsam mit anderen Akteuren pilotiert wird.

Intermodalität

Intermodalität bezieht sich auf die Möglichkeit, während derselben Entspannung problemlos von einem Verkehrsträger zum anderen zu wechseln.

Es ist auch ein Prinzip der Organisation und Artikulation des Verkehrsangebots, das darauf abzielt, mehrere modale Systeme durch eine spezifische Verwaltung und Anordnung der Schnittstellen zwischen den verschiedenen Netzen zu koordinieren.

Auftraggeber

Rolle, die im Gesetz vom 12. Juli 1985 über das öffentliche Projektmanagement definiert ist: "Der öffentliche Auftraggeber eines Projekts ist die juristische Person, für die das Bauwerk errichtet wird. […].

Es obliegt ihm, nachdem er sich von der Durchführbarkeit und Zweckmäßigkeit des geplanten Vorhabens überzeugt hat, seinen Standort zu bestimmen, das Programm festzulegen, über den geschätzten Finanzrahmen zu entscheiden, seine Finanzierung sicherzustellen, das Verfahren zu wählen, nach dem die Arbeiten durchgeführt werden, und mit den von ihm ausgewählten Projektleitern und Auftragnehmern die Verträge über die Durchführung der Studien und die Ausführung der Arbeiten abzuschließen. Der öffentliche Auftraggeber legt im Programm die Ziele des Vorhabens und die Bedürfnisse, die es erfüllen muss, sowie die Zwänge und Anforderungen an die soziale, städtebauliche, architektonische, funktionale, technische und wirtschaftliche Qualität, die Integration in die Landschaft und den Umweltschutz fest."

PDUIF

Stadtverkehrsplan Île-de-France

Der 2011 von Île-de-France Mobilités entwickelte Stadtverkehrsplan der Ile-de-France ist ein Planungs- und Programmierungsdokument, das die zu erreichenden Ziele und die zu ergreifenden Maßnahmen definiert, um das Reisen der Einwohner der Ile-de-France nachhaltig zu organisieren. Die geplanten Maßnahmen müssen es ermöglichen, den Personen- und Güterverkehr (öffentliche Verkehrsmittel, Zweiräder, Taxis, Autos, Lastwagen, Züge usw.) sowie die Park- oder Straßenbetriebspolitik zu organisieren.

Darüber hinaus umfasst dieser Plan auch Planungsfragen, die untrennbar mit Verkehrsfragen verbunden sind. Unter der Einschränkung der Finanzierungskapazität muss es möglich sein, ein nachhaltiges Gleichgewicht zwischen den Mobilitätsbedürfnissen von Menschen und Gütern, dem Schutz von Umwelt und Gesundheit sowie der Erhaltung der Lebensqualität zu erreichen.

Der PDUIF muss mit dem Masterplan der Region Ile-de-France (SDRIF) vereinbar sein, von dem er es ermöglicht, die Verkehrskomponente operativ abzulehnen, er ist dem territorialen Kohärenzplan (SCoT) und dem lokalen Stadtentwicklungsplan (PLU) entgegengesetzt.

PRM

Person mit eingeschränkter Mobilität

Als PRM gilt jede Person, die vorübergehend oder dauerhaft in ihrer Bewegung behindert werden kann. Neben den Behinderten (motorisch, visuell, hörbar) gilt als PRM der Teil der älteren Bevölkerung, der Schwierigkeiten hat, sich fortzubewegen, Menschen mit Kinderwagen.

Verkehrsknotenpunkt

Privilegierter Zugang zu einem diversifizierten Transportangebot sowie zu allen anderen Servicekomponenten, die für die Durchführung der Reise unerlässlich sind (Verkauf von tickets, multimodale Informationen usw.).

RATP

Régie Autonome des Transports Parisiens

RATP ist einer der Betreiber öffentlicher Verkehrslinien in der Ile-de-France und handelt im Rahmen des mit Île-de-France Mobilités unterzeichneten Vertrags über die Übertragung öffentlicher Dienstleistungen. Als weltweit führendes multimodales Transportunternehmen (RER, Metro, Straßenbahn und Bus) betreibt es 14 U-Bahn-Linien, 2 RER-Linien (A und B), 3 Straßenbahnlinien, einen automatischen Shuttle, der Paris mit dem Flughafen Orly verbindet, und mehr als 300 Buslinien.

Verkehrsverlagerung

Änderung des Verkehrsträgers für Personen oder Güter, z. B. Umstellung von der Nutzung des Autos oder Flugzeugs auf die Nutzung des Zuges.

RER

Regionales Express-Netzwerk

Das regionale Expressnetz der Île-de-France, allgemein bekannt als RER, ist ein öffentliches Schienenverkehrsnetz, das Paris und seine Vororte bedient und Teil des regionalen Netzes namens Transilien ist. Sie besteht aus fünf Linien (A, B, C, D und E), verfügt über 257 Haltepunkte für 587 km Gleise (davon 76,5 km unterirdisch, hauptsächlich in Paris intramural) und wird von 2,7 Millionen Fahrgästen pro Tag frequentiert.

Das gesamte Netz wird mit häufigen und regelmäßigen Verbindungen betrieben. Es geht darum, außerhalb der Spitzenzeiten einen Service alle zehn Minuten oder Viertelstunden in einem Gebiet von etwa 15 bis 20 Kilometern und alle zwanzig Minuten oder halbe Stunde in dem Gebiet von etwa 40 bis 50 Kilometern um Paris anzubieten.

Innerhalb von Paris intra muros wird der RER als Expressnetz genutzt, das mehrere Verbindungen mit der Metro bietet.

Aus historischen Gründen wird ein Teil des Netzes von der RATP verwaltet (A und B), während der Rest Teil des SNCF-Netzes (C, D und E) ist.

Schematische Darstellung

Das Rahmenkonzept definiert genau die Kohärenz eines Entwicklungsvorhabens, analysiert seine Auswirkungen sowohl für die Gemeinschaft als auch für das Betreiberunternehmen und muss die Wahl des gewählten Verkehrsträgers begründen.

Zum jetzigen Zeitpunkt sind die im Schemadossier vorgestellten technischen Studien detaillierter als die im DOCP enthaltenen.

Nach der Genehmigung durch den Rat von Île-de-France Mobilités ermöglicht der Grundsatzplan dem betreffenden Präfekten, das Projekt als "Projekt von allgemeinem Interesse" zu qualifizieren und seine Berücksichtigung in den städtebaulichen Dokumenten zu gewährleisten.

SDRIF

Masterplan der Region Ile-de-France

Der Masterplan für die Region Île-de-France ist ein Raumordnungsdokument, das eine globale und langfristige Vision für die Zukunft der Region Île-de-France und ihrer Gebiete in Bezug auf Raumplanung und soziale, wirtschaftliche und ökologische Entwicklungen definiert.

Es wurde im September 2008 vom Regionalrat der Île-de-France überarbeitet und verabschiedet und definiert ticket eine Reihe von Ambitionen und Mitteln zur Entwicklung einer dynamischeren und solidarischeren Region in all ihren Dimensionen: Wohnungsbau, Verkehr, wirtschaftliche Entwicklung, Umweltschutz, Standort wichtiger Infrastrukturen und Einrichtungen von regionaler Bedeutung.

Verkehrssimulation

Darstellung eines Verkehrssystems, das insbesondere zur Abschätzung des zukünftigen Reisebedarfs eines Verkehrsprojekts verwendet wird.

Traditionell erfolgt die Verkehrsprognose mittels eines vierstufigen Modells. Ein Individuum muss über seine Reise in vier Fragen entscheiden: ob er die Reise machen soll (Generation), wohin er gehen soll (Verteilung), wie er sich bewegen soll (Wahl des Verkehrsmittels) und welche Route er wählt (Zuordnung).

Kommerzielle Geschwindigkeit

Es ist die durchschnittliche Verkehrsgeschwindigkeit auf einer Übertragungsleitung im regulären Betrieb (ohne technische Prüfung). Es berücksichtigt die Höchstgeschwindigkeit, Haltestellen und, wenn sich das öffentliche Verkehrsmittel nicht auf dem eigenen Gelände befindet, Staus. Darüber hinaus werden die Boarding-Zeiten nicht berücksichtigt.

ZAC

Kollaborative Entwicklungszone

Entwicklungsverfahren des französischen Stadtplanungsgesetzes, ein ZAC ist ein Sektor, in dem eine Gemeinde oder eine öffentliche Einrichtung beschließt, die Entwicklung und Ausstattung von Grundstücken für den Bau von Wohnungen, Geschäften oder Wirtschaftspolen durchzuführen. Eines der Hauptziele besteht darin, die Konsultation zwischen Behörden und privaten Projektträgern zu erleichtern. Es handelt sich daher um ein Instrument, das für Eingriffe in bebauten Stadtvierteln (Sanierung oder Stadterneuerung) geeignet ist. Es handelt sich in erster Linie um ein Verfahren zur Herstellung von Bauland, was jedoch seine Umsetzung im Rahmen der Stadterneuerung nicht ausschließt.