Veröffentlichte Beiträge

ErweiterungSaint-Denis Porte de Paris > Paris Gare Rosa-Parks
Startseite
Entdecken Sie das Projekt
Dialog
Aktuelles
Mediathek
Rechtlicher Hinweis
Erhaltene Beratung
Filter
Veröffentlicht am 2023 May 22
Stark die Verlängerung des T8 und die Erschließung der Gebiete von Seine Saint Denis.
Auch eine Erhöhung der Verkehrsgeschwindigkeit und der Frequenzen wäre zu begrüßen
Veröffentlicht am 2023 May 15
Die Straßenbahn T8 wird mit Spannung erwartet.
In Bezug auf die Änderung des PLUi habe ich einige Gedanken zu machen:
Eine Reduzierung des motorisierten Verkehrs um 2 % in 10 Jahren
Eine Reduzierun