Straßenbahn

ErweiterungSaint-Denis Porte de Paris > Paris Gare Rosa-Parks

Veröffentlichte Beiträge

Erhaltene Beratung

Filter

Mindestens einer der Filter muss ausgewählt sein, bevor Sie ihn zurücksetzen können.

Veröffentlicht am

Favorable

Stark die Verlängerung des T8 und die Erschließung der Gebiete von Seine Saint Denis. Auch eine Erhöhung der Verkehrsgeschwindigkeit und der Frequenzen wäre zu begrüßen

Veröffentlicht am

PLUi de Plaine Commune.

Die Straßenbahn T8 wird mit Spannung erwartet. In Bezug auf die Änderung des PLUi habe ich einige Gedanken zu machen: Eine Reduzierung des motorisierten Verkehrs um 2 % in 10 Jahren Eine Reduzierun