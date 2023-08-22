Die laufende Konsultation im Jahr 2022

Themen der laufenden Konsultation

Die Phase der kontinuierlichen Konsultation ist eine Phase des Dialogs mit dem Gebiet, um das Projekt vor der öffentlichen Anhörung zu verfeinern und die Erwartungen der Einwohner und zukünftigen Nutzer bestmöglich zu erfüllen. Sie wird von Île-de-France Mobilités im Rahmen der ergänzenden Studien zum Projekt zur Verlängerung der Straßenbahn T8 durchgeführt. Diese neuen Studien bringen ihren Anteil an Entwicklungen mit sich, die Île-de-France Mobilités in ihrem Ansatz des Dialogs mit der Öffentlichkeit den Anwohnern, Nutzern, Wirtschaftsakteuren, Verbänden usw. vorstellen möchte.

Diese neue Konsultationsphase wird daher eine Gelegenheit sein, Entwicklungen zu diskutieren und das Projekt im Hinblick auf die Entwicklung des Schemas im Vorfeld der öffentlichen Anhörung, die 2023 stattfinden wird, zu verfeinern.

Die Endstation Rosa-Parks war bereits eines der großen Themen der vorherigen Konsultation. Da die beiden damals vorgeschlagenen Varianten nicht ganz zufriedenstellend waren, untersuchte Île-de-France Mobilités drei weitere Varianten. Einer von ihnen positionierte die Endstation auf dem Vorplatz, parallel zur Straßenbahnhaltestelle T3b und vor dem Nordeingang des Bahnhofs Rosa-Parks der RER E. Es hätte sehr kurze Fußverbindungen ermöglicht, stellte jedoch Risiken für die Sicherheit der Fußgänger dar, verschlechterte die Betriebsbedingungen der Straßenbahn T8 und der Straßenbahn T3b erheblich und verursachte eine erhebliche Lärmbelästigung in der sehr steilen Straße Cesária Evora. Es wurde daher aufgegeben. Abschließend werden zwei Varianten vorgestellt:

eine auf einem Teil der Straße des Macdonald Boulevard, gegenüber dem Eingang zum Rosa-Parks-Platz, die ebenerdige Verbindungen mit der Straßenbahn T3b und der RER E ermöglicht und die Bäume entlang des Boulevards bewahrt;

die andere in der Rue Gaston Tessier, gegenüber dem Südeingang des Bahnhofs Rosa-Parks der RER E.

Die laufende Konsultation wird es den Teilnehmern ermöglichen, sich über die Entwicklungen und neuen Möglichkeiten zu informieren, die für die Integration von Radwegen entlang der Strecke in Komplementarität mit der RER V vorgesehen sind.

Auch die Einfügung der Straßenbahn auf einem Teil der Strecke wurde neu gestaltet, um die Komplementarität mit anderen Verkehrsmitteln und anderen Nutzern des öffentlichen Raums zu fördern.

Die laufende Konsultation ist auch der Moment, um die Meinungen und Erwartungen der zukünftigen Nutzer durch verschiedene Beteiligungsmechanismen zu sammeln.

Wie kann man teilnehmen?

Die verschiedenen Konsultationsmodalitäten sind so konzipiert und konzipiert, dass sie sich ergänzen und es ermöglichen, nicht nur bereichsübergreifende, sondern auch lokale Fragen zu behandeln. Die Treffen kommen sehr bald!

So werden zwei Erkundungsspaziergänge im Bereich der Avenue d'Aubervilliers – Rosa Parks und im Viertel Franc Moisin organisiert. Die erste wird es ermöglichen, vor Ort die Einfügung der Endstation und die der Straßenbahn auf der Avenue d'Aubervilliers und dem Skanderbeg zu entdecken. Die zweite bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, sich über die neuen Komponenten des Projekts zu informieren (Bahnhof Pressensé, Verlegung des Bahnhofs Casanova, Fällen und Ausgleich von Bäumen in der Rue du Court de Montfort). Auf diese beiden Spaziergänge folgt eine Indoor-Zeit, um die Meinungen der Teilnehmer einzuholen.

Ein lokales Treffen wird es IDFM ermöglichen, Nutzer und Bewohner des Viertels Front populaire zu treffen. Diese Zeiten des Austauschs vor Ort werden privilegierte Momente sein, um die Erwartungen und Meinungen der verschiedenen Akteure in diesem Sektor zu informieren und zu sammeln.

Schließlich wird ein Online-Workshop für Wirtschaftsakteure es ermöglichen, ihre Erwartungen zu hören und alle ihre Fragen zu beantworten.

Die Termine der Treffen