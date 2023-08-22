MECDU-Konsultation

Wie ist der Stand des Projekts zur Verlängerung der Straßenbahn T8?

Die Vorkonsultation im Jahr 2019 gab Anwohnern und lokalen Akteuren die Möglichkeit, die Möglichkeiten des Projekts zu diskutieren und ihre Meinung zu den Szenarien für die Integration der Straßenbahn in die Stadt abzugeben. In der Kontinuität dieser ersten Zeit des Austauschs fand im Herbst 2022 eine neue Konsultation namens "Continuous" statt, um den Fortschritt der Studien mit der Öffentlichkeit zu teilen. Schließlich läuft die derzeit laufende Konsultation vor dem MECDU vom 24. April 2023 bis einschließlich 24. Mai 2023. Anschließend wird das Projekt Gegenstand einer Untersuchung vor der Erklärung der Gemeinnützigkeit sein.

Was ist MECDU?

Die Vereinbarkeit von städtebaulichen Dokumenten (MECDU) ist ein Verfahren, das sicherstellt, dass ein Entwicklungsprojekt in städtebaulichen Dokumenten berücksichtigt wird. Es hilft bei der Anpassung und Änderung dieser Dokumente, damit das betreffende Projekt realisierbar ist.

Die Entwicklungen im Zusammenhang mit der Einführung der Straßenbahn T8 erfordern die vorherige Kompatibilität des lokalen interkommunalen Stadtplans der Gemeinde Plaine (PLUi), durch den die Gemeinden Saint-Denis, Aubervilliers und Villetaneuse verbunden sind.

Planungsunterlagen für die Flächennutzungsplanung

Planungsunterlagen bestehen hauptsächlich aus Programmen, Plänen, Plänen und Karten. Sie zielen darauf ab, die Entwicklung eines oder mehrerer Gebiete zu organisieren und zu planen, indem sie auf verschiedenen Ebenen eingreifen: Gemeinde, Interkommunalität, Agglomeration, Departement usw.

Zu diesen Regulierungsdokumenten gehören der städtische Verkehrsplan der Ile-de-France (PDUIF), der lokale Reiseplan (PLD) oder der lokale Stadtentwicklungsplan (PLU), der auf kommunaler oder interkommunaler Ebene (PLUi) usw. erfolgen kann. Letztere zielen darauf ab, das Gleichgewicht der Entwicklung eines Gebiets zu gewährleisten und gleichzeitig die Ambitionen seiner Entwicklung und den Rahmen seiner Urbanisierung widerzuspiegeln.

Die Ziele dieser Konsultation

In Anwendung des Städtebaugesetzes zielt diese Konsultation darauf ab:

Information der Öffentlichkeit über Art und Fortschritt des Projekts;

Bereiten Sie die nächsten Schritte des Projekts vor, einschließlich der Phase der öffentlichen Untersuchung.

Ziel dieser Konsultation ist es, insbesondere auf die im ASAP-Gesetz vom 7. Dezember 2020 enthaltenen Richtlinien zu reagieren.

Diese regulatorische Konsultation zielt daher nicht darauf ab, die Zweckmäßigkeit des Projekts zur Verlängerung des T8 zu erörtern, da es bereits 2019 einer vorherigen Konsultation und dann einer kontinuierlichen Konsultation im Jahr 2022 unterzogen wurde.

Der Umfang der Konsultation

Diese vorläufige Konsultation zur Vereinbarkeit von städtebaulichen Dokumenten (MECDU) betrifft nur den lokalen interkommunalen Stadtplan (PLUi) der Gemeinde Plaine. Sie bezieht sich daher nicht auf die Pariser PLU, die keine Vereinbarkeit mit dem Projekt vorschreibt.