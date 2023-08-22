Die Vorkonsultation 2019

Die Vorkonsultationsphase fand vom 9. September 2019 bis zum 26. Oktober 2019 statt. Die Modalitäten der Konsultation, die mit dem Garantiegeber und den Interessenträgern festgelegt wurden, umfassten:

2 Informationsveranstaltungen vor der Konsultation;

3 Proximity-Treffen an strategischen Stellen entlang der Route;

1 Ortsbesichtigung entlang der Route;

2 partizipative Workshops;

Ein Papierformular;

Ein Online-Formular;

Benachrichtigung per Post.

Es wurden mehr als 450 individuelle oder institutionelle Meinungen gesammelt. Ein Rückblick auf die wichtigsten Lehren aus der Konsultation.

Die Zweckmäßigkeit des Projekts

Für die überwiegende Mehrheit der Konsultationsteilnehmer wurde die Verlängerung der Straßenbahn T8 als nützliches und positives Projekt wahrgenommen, insbesondere um den Service eines Gebiets zu verbessern, das heute noch zu wenig bedient wird.

Die allgemeine Route und die Stationen

Während die Route allgemein als sinnvoll erachtet wurde, konzentrierten die Bahnhöfe Pressensé und Rosa-Parks Fragen und Beiträge.

Für den Bahnhof Pressensé sprach sich die überwiegende Mehrheit der Teilnehmer gegen die Vorsichtsmaßnahmen aus und äußerte den Wunsch, den Bahnhof gleichzeitig mit dem Rest der Strecke zu bauen, um ein Zeichen für die Gleichbehandlung der vom Projekt durchquerten Gebiete und Stadtteile zu setzen. Eine Anfrage, auf die Île-de-France Mobilités positiv reagierte.

Zwei Varianten von Endstationen in Rosa-Parks wurden der Öffentlichkeit vorgestellt. Da eine große Anzahl von Teilnehmern keine der Varianten als zufriedenstellend empfand, wurden neue Studien durchgeführt. Eine neue Alternative wird nun vorgeschlagen.

Auswirkungen des Projekts

Die Konsultation ermöglichte es, die Erwartungen und Befürchtungen der Teilnehmer hinsichtlich der Auswirkungen des Erweiterungsprojekts auf seine Umwelt besser zu verstehen. Folgende Themen wurden diskutiert:

Andere Übertragungslinien;

Autoverkehr und Parken;

Stadterneuerung;

Vegetation;

Belästigungen;

Das Einsetzen der Straßenbahn.

Die Ergebnisse der Konsultation finden Sie hier!