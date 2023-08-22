Die Endstation in Rosa Parks
Die Endstation in Rosa-Parks: die Varianten
Die in der Vorabkonsultation vorgesehenen Varianten
In der Vorkonsultation wurden zwei Varianten der Endstation in Rosa-Parks vorgestellt und diskutiert:
- Zum ersten Mal hielt die Straßenbahn in der Mitte der Brücke der Rue d'Aubervilliers, hoch im Vergleich zum Vorplatz der Rosa Parks. Dies bedeutete, einen erheblichen Höhenunterschied zu bewältigen, um Fußgängerverbindungen zu bauen;
- Für die zweite parkte die Straßenbahn auf dem südlichen Bürgersteig des Macdonald Boulevard, so nah wie möglich am Fußgängerüberweg, der den Zugang zum nördlichen Vorplatz von Rosa Parks ermöglicht, jedoch ohne gemeinsame Sichtbarkeit auf dem Vorplatz und mit großen Auswirkungen auf die bestehenden Pflanzgefäße und Bäume.
Im Anschluss an die Konsultation, da keine der beiden Varianten zufriedenstellend erschien, wurden zusätzliche Studien durchgeführt. Diese Studien zielten insbesondere darauf ab, die Verbindungen zu optimieren und die Endstation besser in die bestehende Stadt zu integrieren.
Die neuen Terminalvorschläge
Vier Alternativen wurden untersucht. Angesichts der Vor- und Nachteile jeder Option planen Île-de-France Mobilités und die Projektpartner nun, zwei Varianten des Terminals vorzustellen:
- eine auf einem Teil der Straße des Macdonald Boulevard, gegenüber dem Eingang zum Rosa-Parks-Platz, die ebenerdige Verbindungen mit der Straßenbahn T3b und der RER E ermöglicht und die Bäume entlang des Boulevards bewahrt;
- die andere in der Rue Gaston Tessier, gegenüber dem Südeingang des Bahnhofs Rosa-Parks der RER E.