Die Straßenbahn T8 und die Umwelt

Urbanen öffentlichen Raum neu qualifizieren und begrünen

Die Entwicklungen, die die zukünftige Trasse begleiten, stellen eine Gelegenheit dar, zusätzliche Arbeiten am öffentlichen Raum durchzuführen (Begrünung, Entwässerung, Verbreiterung der Bürgersteige, Modernisierung des Stadtmobiliars usw.). Die Gestaltung dieser Entwicklungen wird Gegenstand zukünftiger detaillierter Studien sein, mit dem Ziel, urbane Räume zu schaffen, die für alle einladender sind.

Mehrere detaillierte Studien zum bestehenden Baumerbe haben mehr als 800 Bäume identifiziert, um ihre Gesundheit und ökologische Bedeutung zu bewerten. Oberstes Ziel ist es, das Entfernen von Bäumen zu vermeiden. Wenn es jedoch für die Bedürfnisse des Projekts unvermeidlich ist, werden Bäume in der Nähe neu gepflanzt, um eine positive Bilanz gemäß den Vorschriften zu gewährleisten. Darüber hinaus wird Holz aus dem Fällen von Bäumen im Rahmen des Projekts so weit wie möglich wiederverwendet.

Zum jetzigen Zeitpunkt und trotz aller Optimierungsbemühungen wurden 240 Bäume identifiziert, die entfernt werden müssen. Der Begrünungsplan sieht die Pflanzung von rund 340 neuen Bäumen entlang der Straßen vor, die von der Verlängerung der Straßenbahn betroffen sind. Weitere Standorte werden untersucht, um dieses Ausgleichssystem mit fast 400 neuen Bäumen so nah wie möglich an der Route zu vervollständigen. Das ultimative Ziel ist es, dazu beizutragen, das Baumnetz auf dem Gebiet zu erweitern, um den Platz der Natur in der Stadt zu stärken.

Auf der gesamten Strecke und für die Nebenstandorte, die ticket der Kompensation des T8 Süd-Projekts neue Plantagen beherbergen werden, ist geplant, Arten zu pflanzen, die sorgfältig ausgewählt wurden, um die Landschaft im Laufe der Jahreszeiten zu verschönern, die Artenvielfalt zu fördern und die langfristige Entwicklung der Bäume zu gewährleisten.