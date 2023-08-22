Der Sektor Franc-Moisin - Bel Air
Die Herausforderungen des Sektors
- Aufwertung des Kulturerbes: Die Straßenbahn wird weiterhin entlang des historischen Zentrums von Saint-Denis fahren, den Parc de la Légion d'Honneur bedienen und den Knoten des Cour du Ru de Montfort zwischen den Familiengärten des Fort de l'Est und dem Kanal überqueren. In diesem Bereich ist daher die Frage der Erhaltung des Kulturerbes entscheidend.
- Verbesserung des Lebensumfelds: Wenn das Projekt das Fällen von etwa 90 Bäumen in diesem Gebiet erfordert, werden 70 entlang der Route neu gepflanzt, um neue Linien zu verstärken oder zu schaffen, und es werden andere Lösungen untersucht, um die Auswirkungen des Projekts auszugleichen. Diese Möglichkeiten sollen in Absprache mit den Bewohnern der betroffenen Stadtteile erarbeitet werden.
- Unterstützung der wirtschaftlichen Dynamik: Die Ankunft der Straßenbahn muss die Ansiedlung neuer Aktivitäten in diesem Sektor fördern und die Zukunft der bestehenden wirtschaftlichen Aktivitäten, insbesondere derjenigen in der Danielle-Casanova-Straße, bewahren.
- Die Stadt wieder verbinden und besänftigen: Die Straßenbahn muss die Überquerung der Autobahn A1 in diesem Sektor erleichtern. Die Einführung der Straßenbahn erfordert Anpassungen des Verkehrsplans, insbesondere im Zusammenhang mit der Einbahnstraße der Avenue Jeanne d'Arc und eines Teils der Avenue Leroy des Barres sowie der Schaffung einer Fußgängerzone am Lycée Suger.
Fußgängeransicht der Avenue Paul Vaillant Couturier (außervertragliche Entwicklungsabsicht)