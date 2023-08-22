Der Sektor La Plaine
Die Herausforderungen des Sektors
- Abmilderung städtischer Einschnitte: Die Straßenbahn muss die Überquerung der Autobahn A86, des Canal Saint Denis und der Eisenbahngleise am Stade de France erleichtern. Das Projekt umfasst den Bau einer neuen Brücke über den Canal Saint-Denis und die Unterquerung der A86. Es muss den Verkehr von Fahrrädern, Fußgängern, Bussen sowie schweren und leichten Fahrzeugen auf einer Route ermöglichen, die für außergewöhnliche Konvois genutzt wird, während die Straßenbahn den Kanal in der Achse der bestehenden Pont de Pressensé überquert.
- Ermöglichen Sie die Koexistenz aller Mobilitäten: Aufgrund der sehr engen Natur des Chemin du Cornillon, an dem nur die Straßenbahn vorbeifahren kann, und im Zusammenhang mit der Fußgängerzone der Rue des Fillettes ist die Einrichtung von Radwegen, die von der Straßenbahnroute getrennt sind, unerlässlich, um die Sicherheit und den Komfort von Radfahrern und Fußgängern gleichermaßen zu gewährleisten. So werden Radfahrer, die das Gebiet durchqueren, zwischen dem Stade de France und dem Place du Front populaire ermutigt, die vom Projekt geschaffenen Wege auf parallelen Straßen westlich der Straßenbahntrasse zu nehmen. Dieser Ansatz zielt darauf ab, die aktive Mobilität zu fördern, indem Konflikte zwischen den Nutzern verschiedener Verkehrsträger begrenzt werden, um Unfälle zu vermeiden.
- Stärkung der Wiederbegrünung: Wie in anderen Sektoren ist es eine große Herausforderung, die Zahl der Fällungen gesunder Bäume weiter zu reduzieren (fast 80 Bäume betroffen). Das Pflanzpotenzial in unmittelbarer Nähe der Auswirkungen ist in diesem Gebiet mit 130 neuen Bäumen entlang der Route recht günstig. Dies wird Inseln der Frische schaffen und die neuen Fußgängerzonen in diesem derzeit sehr mineralischen Raum beschatten.
- Bewahren Sie das Lebensumfeld: Die Straßenbahn fügt sich in enge Gassen ein, die viele Wohnungen und Bildungseinrichtungen (Campus, Schulen, Gymnasien) bedienen. Die Qualität der städtischen Integration der Straßenbahn und die Reduzierung von Lärm und Vibrationen stellen daher ein besonders sensibles Thema für diesen Sektor dar.
Die Überquerung des Canal Saint-Denis (außervertragliche Entwicklungsabsicht)