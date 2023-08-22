Der Pariser Sektor
Die Herausforderungen des Sektors
- Überqueren Sie die Ringstraße und den Boulevard des Maréchaux: Die Straßenbahn wird diese beiden Hauptverkehrsadern des Ballungsraums Paris überqueren, bevor sie ihre neue Endstation erreicht. Die Minimierung der Auswirkungen auf den Verkehr und die Gewährleistung der Priorität der Straßenbahn an allen Straßenkreuzungen, die die Avenue de la Porte d'Aubervilliers durchziehen, ist eine große Herausforderung für den Sektor.
- Unterstützung der Sanierung der Porte d'Aubervilliers: Die Straßenbahn stellt eine außergewöhnliche Gelegenheit dar, den städtebaulichen und landschaftlichen Charakter dieser Lebensader zwischen den Bezirken des 18. und 19. und der Gemeinde Aubervilliers zu stärken. Die sozialen, landschaftlichen und ökologischen Herausforderungen, die diese Sanierung mit sich bringt, sind umso wichtiger, als die Straßenbahn Stadtteile bedienen wird, die Gegenstand großer Stadterneuerungsprojekte sind. Wenn das Projekt das Fällen von etwa 40 Bäumen auf diesem Abschnitt der Route vorsieht, werden durch die Neugestaltung des Kreisverkehrs Place Skanderbeg und die Verstärkung und Erweiterung des von Bäumen gesäumten Korridors in der Mitte der Allee bis zur Avenue Victor Hugo in Aubervilliers mehr als 100 Bäume in der Gegend gepflanzt.
- Optimierung der Intermodalität: Eine große Herausforderung des Sektors ist die Qualität der Verbindungen mit dem RER-Bahnhof Rosa Parks, der Straßenbahnhaltestelle T3b und den Haltestellen der verschiedenen Buslinien, die den Umsteigeknoten bedienen. Der Austausch von Passagieren findet auf einer Ebene auf dem großen Vorplatz der Rosa Parks statt. Die Gewährleistung des Verkehrsflusses, der Lesbarkeit, der Sicherheit und des Komforts der Umsteigewege erfordert gezielte Eingriffe auf dem Vorplatz (Beschilderung, Begrünung usw.). Diese müssen in enger Abstimmung mit den Anwohnern und allen beteiligten Akteuren gestaltet werden.
Die Endstation Rosa Parks (außervertragliche Entwicklungsabsicht)