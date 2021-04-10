Straßenbahn

Neue LinieParis > Orly-Ville

Die Straßenbahn T9 verbindet die Porte de Choisy (Paris 13. Arrondissement) mit dem Stadtzentrum von Orly (94).

Diese neue Linie stärkt das Verkehrsangebot in den Städten Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Choisy-le-Roi, Thiais, Orly und Paris. Sie ersetzt die alte Buslinie 183, die die Porte de Choisy mit dem Flughafen Orly verband und mit mehr als 56.000 Fahrgästen pro Tag an ihre Kapazitätsgrenzen stieß.

Bild 1 von 4

Orly - Gaston Viens © CL Havet

Bundesland
Region Île-de-France
Departement Val-de-Marne
Stadt Paris
Île-de-France Mobilités

Das Layout

Schlüsselfiguren

Mehr als 70.000

Tägliche Reisende

6

Bediente Gemeinden

19

Stationen

30 Minuten

ungefähr zwischen Porte de Choisy und Orly-Gaston Viens

Kalender

  1. 2012
    Beratung
  2. 2013
    Schematische Darstellung
  3. 2014
    Öffentliche Untersuchung
  4. 2015
    Gemeinnützigkeitserklärung / Vorentwurf
  5. 2016
    Projektstudien
  6. 2016-2018
    Vorarbeiten
  7. 2018-2021
    Arbeiten und Testen
  8. 10. April 2021
    Inbetriebnahme