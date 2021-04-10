Neue LinieParis > Orly-Ville

Die Straßenbahn T9 verbindet die Porte de Choisy (Paris 13. Arrondissement) mit dem Stadtzentrum von Orly (94).
Diese neue Linie stärkt das Verkehrsangebot in den Städten Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Choisy-le-Roi, Thiais, Orly und Paris. Sie ersetzt die alte Buslinie 183, die die Porte de Choisy mit dem Flughafen Orly verband und mit mehr als 56.000 Fahrgästen pro Tag an ihre Kapazitätsgrenzen stieß.
Schlüsselfiguren
Mehr als 70.000
Tägliche Reisende
6
Bediente Gemeinden
19
Stationen
30 Minuten
ungefähr zwischen Porte de Choisy und Orly-Gaston Viens
Kalender
- 2012Beratung
- 2013Schematische Darstellung
- 2014Öffentliche Untersuchung
- 2015Gemeinnützigkeitserklärung / Vorentwurf
- 2016Projektstudien
- 2016-2018Vorarbeiten
- 2018-2021Arbeiten und Testen
- 10. April 2021Inbetriebnahme