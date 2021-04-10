Neue LinieParis > Orly-Ville

Die Straßenbahn T9 verbindet die Porte de Choisy (Paris 13. Arrondissement) mit dem Stadtzentrum von Orly (94).

Diese neue Linie stärkt das Verkehrsangebot in den Städten Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Choisy-le-Roi, Thiais, Orly und Paris. Sie ersetzt die alte Buslinie 183, die die Porte de Choisy mit dem Flughafen Orly verband und mit mehr als 56.000 Fahrgästen pro Tag an ihre Kapazitätsgrenzen stieß.