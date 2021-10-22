Moderne und komfortable Resorts

Die derzeitigen Haltestellen der Buslinie 4206 (ehemals 402) werden durch geräumigere und besser ausgestattete Tzen 4-Stationen ersetzt. Die Bahnsteige werden verlängert, um Busse von 24 Metern aufzunehmen. Reisende warten dank Bänken und Unterständen bequem auf ihren Bus. Sie können auch ihre Transport ticket am Bahnhof kaufen. Die Stationen werden außerdem mit Echtzeit-Informationsbildschirmen sowie Videoüberwachungskameras ausgestattet.

Der Tzen 4 verbessert auch die Zugänglichkeit für alle Fahrgäste, einschließlich Personen mit eingeschränkter Mobilität (PRM):