[In Bildern] Der T Zen 5 Bus im Herzen der Confluence

Veröffentlichungsdatum: 17. Dezember 2019

Der Bus T Zen 5 wird sich in das Herz des ZAC d'Ivry Confluences integrieren und seine zukünftigen Unterkünfte und Aktivitäten über drei Stationen Gambetta*, Gunsbourg* und Baign* so nah wie möglich bedienen.

Die Stadt Ivry-sur-Seine und SADEV 94, die Bauherren dieses Entwicklungsprojekts, bauen derzeit neue Straßen. Unter anderem werden die Ciblex-Strecke und der Cours Sud die T-Zen 5-Busplattform beherbergen.

Wussten Sie schon?

Am Montag, den 16. Dezember, wurde der Ort der Beratung eingeweiht, der dem gesamten städtischen Projekt von Ivry Confluences gewidmet ist: La Miroiterie.

Um es zu entdecken, gehen Sie zu 110 boulevard Paul Vaillant-Couturier, 94200 Ivry-sur-Seine.

*Stationsnamen sind vorläufig