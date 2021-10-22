Eine Linie mit hohem Serviceniveau
Un site propre pour une circulation fluide et régulière
Der Tzen 5 wird auf fast seiner gesamten Strecke auf einer eigenen Fahrspur fahren, die vom übrigen Verkehr getrennt ist. Diese Konfiguration garantiert ein gleichmäßiges Tempo und kontrollierte Fahrzeiten, nahe dem Serviceniveau einer Straßenbahn, mit einem Bus alle 5 Minuten während der Hauptverkehrszeit. Die Einfügung des eigenen Geländes passt sich dem durchquerten städtischen Kontext an und kann entweder an der Seite der Fahrbahn (seitlich) oder in der Mitte der Fahrbahn (axial) angeordnet werden. Gelegentlich werden in bestimmten eingeschränkten oder sich verändernden städtischen Sektoren Tzen 5-Busse im allgemeinen Verkehr verkehren.
Priorität an Kreuzungen: weniger Wartezeiten, mehr Regelmäßigkeit
An allen ausgerüsteten Kreuzungen wird ein Ampelvorrangsystem eingesetzt. Sensoren erkennen die Annäherung des Busses und lösen die grüne Schaltung aus, wodurch Wartezeiten verkürzt und die Regelmäßigkeit des Dienstes verbessert werden. Dank dieser Geräte wird der Tzen 5 eine durchschnittliche kommerzielle Geschwindigkeit von 17 km/h bieten, vergleichbar mit der einer Straßenbahn, für eine Fahrt von Endstation zu Endstation in etwa 33 Minuten. Dieses System, das zur Optimierung der Brandzyklen entwickelt wurde, ermöglicht es auch, Störungen des allgemeinen Verkehrs anderer Fahrzeuge zu begrenzen.
Komfortable, moderne und zugängliche Resorts
Die 19 Stationen von Tzen 5 werden nach hohen Standards für Komfort und Zugänglichkeit entwickelt, inspiriert von Straßenbahnhaltestellen:
- Erhöhte Docks für einfaches Einsteigen
- Wettergeschützte Fahrgastunterstände
- Verstärkte Beleuchtung für Tag- und Nachtsicherheit
- Fahrgastinformation in Echtzeit
- 6 Meter hohe Totems zur einfachen Identifizierung von Stationen
- Verkaufsautomaten für tickets Transport
Die universelle Zugänglichkeit hat die Gestaltung der Stationen geleitet: Sichtbare Beschilderung, akustische Durchsagen, PRM-Rampen, Bodenmarkierungen und visuelle Kontraste sorgen für eine einfache und integrative Nutzung für alle.
Modernes und 100% elektrisches Rollmaterial
Im Einklang mit den Umweltverpflichtungen von Ile-de-France Mobilités wird die Linie mit 100 % elektrischen Bussen ausgestattet. Um eine termingerechte Inbetriebnahme zu gewährleisten, wird der Tzen 5 ab seiner Eröffnung mit 18-Meter-Elektrobussen betrieben. Schließlich werden nach und nach 24 Meter lange Doppelgelenkbusse mit höherer Kapazität auf der Linie eingesetzt, um den Hochlauf im Zusammenhang mit der Umgestaltung der bedienten Stadtteile zu unterstützen.
Die Bus Operations Center: das pulsierende Herz der Linie
Das Bus Operational Center (COB) befindet sich in der Avenue de Lugo in Choisy-le-Roi und ist das Nervenzentrum der Linie. Es vereint alle Funktionen, die für den täglichen Betrieb unerlässlich sind: Lagerung, Waschen und Nachtladen von Elektrobussen, Wartungswerkstatt für mechanische, elektrische und elektronische Wartung. Das COB wurde entwickelt, um Umweltleistung, architektonische Qualität und Arbeitskomfort zu vereinen, und steht voll und ganz im Einklang mit der urbanen Transformation des Lugo-Sektors in Choisy-le-Roi.