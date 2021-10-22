Un site propre pour une circulation fluide et régulière

Die 19 Stationen von Tzen 5 werden nach hohen Standards für Komfort und Zugänglichkeit entwickelt, inspiriert von Straßenbahnhaltestellen:

- Erhöhte Docks für einfaches Einsteigen

- Wettergeschützte Fahrgastunterstände

- Verstärkte Beleuchtung für Tag- und Nachtsicherheit

- Fahrgastinformation in Echtzeit

- 6 Meter hohe Totems zur einfachen Identifizierung von Stationen

- Verkaufsautomaten für tickets Transport

Die universelle Zugänglichkeit hat die Gestaltung der Stationen geleitet: Sichtbare Beschilderung, akustische Durchsagen, PRM-Rampen, Bodenmarkierungen und visuelle Kontraste sorgen für eine einfache und integrative Nutzung für alle.