Kontinuierliche und sichere Radverkehrsanlagen

Das Tzen 5 steht voll und ganz im Einklang mit der Förderung der aktiven Mobilität. Das Projekt sieht den Bau kontinuierlicher, sicherer und komfortabler Radverkehrsanlagen auf fast der gesamten Strecke in Verbindung mit dem Réseau Vélo Île-de-France (VIF) vor, insbesondere am Ufer der Seine in Vitry-sur-Seine. Um die Intermodalität zwischen Bus und Fahrrad zu fördern, werden die meisten Bahnhöfe mit Parkbügeln in unmittelbarer Nähe ausgestattet. Die Nutzer können auch das Vélib'-Angebot entlang der Strecke nutzen.