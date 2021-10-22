Seine ökologische Dimension

Mehr als 250 Bäume werden entlang der Strecke Tzen 5 gepflanzt und bilden ein durchgehendes grünes Raster im Maßstab der Linie. Das Landschaftsprojekt begleitet die gesamte Route und basiert auf einer Vielfalt an Vegetation – Bäume, Sträucher, Stauden und städtische Wiesen –, die an die durchquerten Stadtteile angepasst sind, während gleichzeitig die Gesamtkohärenz gewährleistet und an der nachhaltigen Transformation des öffentlichen Raums beteiligt wird. Auf einigen Abschnitten, insbesondere entlang des Quai Jules Guesde in Vitry-sur-Seine, sammeln und versickern begrünte Täler Regenwasser. Diese Bepflanzungen und Landschaftsgestaltungen werden dazu beitragen, Hitzeinseln zu bekämpfen, die Artenvielfalt zu stärken und das Lebensumfeld der Anwohner zu verschönern.