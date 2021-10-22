Bus

Neue LinieParis > Choisy-le-Roi

Seine ökologische Dimension

Faciliter les alternatives à la voiture

Dekoratives Bild

Der Hauptzweck des Tzen 5 besteht darin, eine zuverlässige Alternative zum privaten Auto zu bieten. Durch das Angebot eines effizienten Dienstes - sauberer Standort, hohe Frequenz, erleichterte Verbindungen, hochwertiges rollendes Material - und durch die Verbesserung der Rad- und Fußgängerwege zielt das Projekt darauf ab, die "Verkehrsverlagerung" auf öffentliche Verkehrsmittel und aktive Verkehrsmittel zu fördern.

Eine 100% elektrische Flotte

Der Tzen 5 wird mit 100% elektrischen, leisen und emissionsfreien Bussen betrieben. Sobald sie eröffnet wird, wird die Linie mit 18-Meter-Bussen ausgestattet. Mit zunehmender Fahrgastzahl, angetrieben durch die Umgestaltung der bedienten Stadtteile, werden nach und nach 24-Meter-Doppelgelenkbusse auf der Linie eingesetzt.

Begrünen und erfrischen Sie die Stadt

Mehr als 250 Bäume werden entlang der Strecke Tzen 5 gepflanzt und bilden ein durchgehendes grünes Raster im Maßstab der Linie. Das Landschaftsprojekt begleitet die gesamte Route und basiert auf einer Vielfalt an Vegetation – Bäume, Sträucher, Stauden und städtische Wiesen –, die an die durchquerten Stadtteile angepasst sind, während gleichzeitig die Gesamtkohärenz gewährleistet und an der nachhaltigen Transformation des öffentlichen Raums beteiligt wird. Auf einigen Abschnitten, insbesondere entlang des Quai Jules Guesde in Vitry-sur-Seine, sammeln und versickern begrünte Täler Regenwasser. Diese Bepflanzungen und Landschaftsgestaltungen werden dazu beitragen, Hitzeinseln zu bekämpfen, die Artenvielfalt zu stärken und das Lebensumfeld der Anwohner zu verschönern.

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