Schnell, einfach, komfortabel: Alles, was Sie über die Straßenbahn T9 wissen müssen!

Die Straßenbahn ist jeden Tag der Woche in Betrieb, auch am Wochenende:

Montag bis Freitag, 5:30 bis 12:30 Uhr

Samstag, von 5:30 bis 1:30 Uhr

Sonntag, von 6:30 bis 12:30 Uhr

Nach einer Einlaufphase beträgt die erwartete Frequenz während der Hauptverkehrszeiten 5 Minuten. Sie wird ab September 2021 auf 4 Minuten erhöht.

Den Rest des Tages und abends liegt die Durchgangsfrequenz zwischen 6 und maximal 15 Minuten.

Automaten an allen Stationen (Fahrkartenaufladung, Kauf eines T9-Straßenbahntickets, um nur in der Straßenbahn zu fahren).

Angepasste und zugängliche Bahnhöfe und Züge, um alle Fahrgäste (Rollstuhlfahrer, Kinderwagen usw.) unterzubringen.

Echtzeit-Informationen über Straßenbahnfahrpläne und Verbindungslinien an Bord und in Bahnhöfen.

Ein elegantes, zeitloses und modernes Design für eine "Lichtstraßenbahn".

USB-Buchsen an den Haltegriffen zum Aufladen Ihres Smartphones.

Um mehr über die Realisierung der Straßenbahn T9 zu erfahren, gehen Sie zu der ihr gewidmeten Playlist: