Menschen und Territorien zusammenbringen
Die im Frühjahr 2021 in Betrieb genommene Straßenbahn T9 bringt Paris und Val-de-Marne näher zusammen, indem sie Orly-Ville nur 30 Minuten von Paris entfernt macht. Sie ersetzt die Buslinie 183, um dank ihrer eigenen Fahrspur und hohen Durchfahrtsfrequenz einen schnelleren und effizienteren Service für das Departement zu bieten.
Die Straßenbahn T9 bedient sechs Städte:
- Paris – XIII. Arrondissement
- Ivry
- Vitry
- Choisy
- Thiais
- Orly – Stadt
Dank ihrer Verbindungen zu vielen Buslinien, aber auch zur U-Bahn und RER ist die Straßenbahn T9 vollständig in das regionale Verkehrsnetz integriert , um die täglichen Fahrten der Einwohner der Ile-de-France und der vorbeifahrenden Besucher zu verbessern.
Schnell, einfach, komfortabel: Alles, was Sie über die Straßenbahn T9 wissen müssen!
Die Straßenbahn ist jeden Tag der Woche in Betrieb, auch am Wochenende:
- Montag bis Freitag, 5:30 bis 12:30 Uhr
- Samstag, von 5:30 bis 1:30 Uhr
- Sonntag, von 6:30 bis 12:30 Uhr
Nach einer Einlaufphase beträgt die erwartete Frequenz während der Hauptverkehrszeiten 5 Minuten. Sie wird ab September 2021 auf 4 Minuten erhöht.
Den Rest des Tages und abends liegt die Durchgangsfrequenz zwischen 6 und maximal 15 Minuten.
Automaten an allen Stationen (Fahrkartenaufladung, Kauf eines T9-Straßenbahntickets, um nur in der Straßenbahn zu fahren).
Angepasste und zugängliche Bahnhöfe und Züge, um alle Fahrgäste (Rollstuhlfahrer, Kinderwagen usw.) unterzubringen.
Echtzeit-Informationen über Straßenbahnfahrpläne und Verbindungslinien an Bord und in Bahnhöfen.
Ein elegantes, zeitloses und modernes Design für eine "Lichtstraßenbahn".
USB-Buchsen an den Haltegriffen zum Aufladen Ihres Smartphones.
Um mehr über die Realisierung der Straßenbahn T9 zu erfahren, gehen Sie zu der ihr gewidmeten Playlist:
Kennzahlen
- 10 Kilometer
- 19 Stationen
- 6 bediente Städte
- 30 Minuten zwischen Paris Porte de Choisy und Orly Gaston Viens
- 70.000 Reisende erwartet
- 22 Züge à 45 Meter
Praktische Informationen
Die Straßenbahn T9 ist erreichbar mit:
- einen Navigo-Pass (Navigo-Paket, Navigo Liberté+, Imagine R,...-Paket)
oder
- Ein T+ Ticket
Ein spezielles Ticket ist auch an den Automaten in den Straßenbahnhaltestellen T9 erhältlich. Letzteres ermöglicht es, eine einzige Strecke auf der Linie zu machen.
Kontakt
Kontaktieren Sie uns von Montag bis Samstag von 6 bis 20 Uhr:
- Per Telefon: 0800 08 12 06 (kostenloser Anruf)
- Per E-Mail: [email protected]
- Per Twitter: @T9_IDFM