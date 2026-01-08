Eine Straßenbahn in Verbindung mit den RER-, Zug- und Buslinien des Westens von Paris
Mit seinen vielen Verbindungen erleichtert der T13 das Reisen im Westen von Paris! Hier ist der Beweis:
In Saint-Germain-en-Laye erreichen Sie die Bahnsteige der T13 vom RER A-Bahnhof aus bequem in 7 Minuten zu Fuß.
In Saint-Cyr-l'Ecole ist die T13 von den anderen Bahnverbindungslinien (RER C, Linien N und U) aus leicht zu erreichen.
Die Fahrten sind jetzt vereinfacht und schneller dank der Verbindungen zwischen der T13 und den Eisenbahnlinien des Territoriums.
- Mit dem RER C ist der Champs-de-Mars in Paris jetzt nur 40 Minuten von Bailly entfernt, 20 Minuten Ersparnis im Vergleich zu früheren Routen!
- In Verbindung mit der RER A bringt die T13 Nanterre – Universität Mareil-Marly in weniger als 30 Minuten näher zusammen, verglichen mit fast einer Stunde zuvor.
- Mit der T13 und der Linie L ist La Défense jetzt weniger als 40 Minuten vom Rathaus von Noisy-le-Roi entfernt, eine Fahrzeitersparnis von mehr als 20 Minuten!
Buslinien im Zusammenhang mit der T13
Die T13 ist mit mehr als zwanzig wichtigen Buslinien in Yvelines verbunden: ob es sich um die Linien 77 – Noisy-le-Roi / Saint-Quentin-en-Yvelines, 44 – Gare de Plaisir Grignon / Gare Routière de Versailles Chantiers – Quai J, 54 – Guyancourt / Ferme de Gally handelt, die Verbindungen sind jetzt zahlreicher und die Routen vereinfacht.
Überprüfen Sie Ihre Anschlussfahrten im Abschnitt "Bewegen"
Ab dem 6. Juli bewegt sich Ihr Busnetz mit der Ankunft der Straßenbahn T13. Weitere Informationen finden Sie in der Karte und in den Informationsbroschüren:
Die T13 ist reich an Verbindungen zu den Bus- und Bahnlinien von Yvelines und eine neue Möglichkeit, sich schnell und bequem im Herzen des Île-de-France Mobilités-Netzes im Westen von Paris fortzubewegen!