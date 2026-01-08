In Saint-Germain-en-Laye erreichen Sie die Bahnsteige der T13 vom RER A-Bahnhof aus bequem in 7 Minuten zu Fuß.

In Saint-Cyr-l'Ecole ist die T13 von den anderen Bahnverbindungslinien (RER C, Linien N und U) aus leicht zu erreichen.

Die Fahrten sind jetzt vereinfacht und schneller dank der Verbindungen zwischen der T13 und den Eisenbahnlinien des Territoriums.