Die Besonderheiten von Validierungsdaten

Die Anfang der 2000er Jahre begonnene Migration der tickets der Ile-de-France auf Teleticketing-Unterstützung wurde auf alle Pakete mit einer Dauer von mindestens einer Woche ausgeweitet (die 80 % des Verkehrs abdecken):

Integrale Karte im Jahr 2001,

Imagine R Student im Jahr 2002 und Imagine R School im Jahr 2003,

schrittweise Migration der Orange Karten von 2004 bis 2009,

Solidaritätstransport und kostenlose Transportpakete im Jahr 2008,

Erstellung der Journey Complement und Einführung der neuen Amethyst-Pakete im Jahr 2013.

Heute bleiben nur Tickets, Tickets und Kurzzeitpässe auf magnetischen Trägern.

Im Jahr 2007 entschied sich Île-de-France Mobilités (ehemals STIF) für die Einführung eines Entscheidungsinformationssystems zur Nutzung von Validierungsdaten. Ein "Entscheidungsinformationssystem" ist ein System, das große Datenmengen verschiedener Art sammelt und sie dann nach Modellierungsregeln organisiert, die aussagekräftige Analysen für die Entscheidungsunterstützung ermöglichen. Entscheidungsfindungs-IS werden insbesondere in den Bereichen Mobiltelefonie, Banken und Einzelhandel eingesetzt.

Das auffällige Merkmal der Implementierung des Informationssystems für Validierungsdaten (SIDV) für Île-de-France Mobilités ist das sehr beträchtliche Volumen der zu verwaltenden Datenströme: An einem Tag mit vollem Verkehr gibt es etwa 10 Millionen Validierungen und etwa 2,5 Milliarden Validierungen über ein Jahr.

Für weitere Informationen können Sie die Notiz "Teleticketing: Validation for Decision" (März 2010) herunterladen, die den Kontext und die wesentlichen Merkmale von VMIS sowie einige Beispiele für die Verwendung von Validierungsdaten vorstellt.

Die Daten, die mit einer Validierung verbunden sind und an das VMIS gemeldet werden, sind:

die anonymisierte Navigo-Kartennummer, die Kategorie der ticket des Transports, den Zeitraum und die Gültigkeitszonen des ticket;

Datum, Uhrzeit und Ort der Validierung;

die Art der Validierung (Eingabe – in welchem Modus, Ausgabe – welcher Modus, Übereinstimmung – von welchem Modus zu welchem Modus);

Identifizierung des Betreibers, der Linie, des Fahrzeugs, der Mission;

Identifizierung der Ausrüstung.

Die Möglichkeiten der statistischen Auswertung sind daher sehr reichhaltig. Es ist hilfreich, die folgenden Elemente im Hinterkopf zu behalten, um den Umfang und die Einschränkungen richtig zu messen.

Die Anonymisierungsalgorithmen werden vierteljährlich erneuert . Die Kartennummern unterliegen einem Anonymisierungsalgorithmus auf der Ebene der Informationssysteme der Beförderer und dann einem zweiten auf der Ebene des Informationssystems von Île-de-France Mobilités. Diese Algorithmen werden vierteljährlich geändert. So können wir die aufeinanderfolgenden Validierungen identifizieren, die höchstens über die Dauer eines Kalenderquartals mit derselben Karte verbunden sind; Anonymisierungsalgorithmen irreversibel sind, es ist strengstens unmöglich, die Kennung einer Karte, wie sie im SIDV erscheint, mit der ursprünglichen Nummer der Karte zu verknüpfen.

. Die Kartennummern unterliegen einem Anonymisierungsalgorithmus auf der Ebene der Informationssysteme der Beförderer und dann einem zweiten auf der Ebene des Informationssystems von Île-de-France Mobilités. Diese Algorithmen werden vierteljährlich geändert. So können wir die aufeinanderfolgenden Validierungen identifizieren, die höchstens über die Dauer eines Kalenderquartals mit derselben Karte verbunden sind; Anonymisierungsalgorithmen irreversibel sind, es ist strengstens unmöglich, die Kennung einer Karte, wie sie im SIDV erscheint, mit der ursprünglichen Nummer der Karte zu verknüpfen. Das SIDV "sieht" nur Validierungen . Einige Fahrten bleiben in den Validierungsberichten unsichtbar: Busfahrten von Personen, die beim Einsteigen in das Fahrzeug nicht entwertet haben, oder Zugfahrten zwischen zwei "offenen" Bahnhöfen, die von Fahrgästen durchgeführt werden, die zu Beginn nicht validiert haben (wir sprechen von "offenen" Bahnhöfen, wenn Sie die Bahnsteige betreten oder verlassen können, ohne ein Validierungsportal passieren zu müssen). In Ermangelung einer Anpassung unterschätzt die Verwendung von Rohdaten aus dem SIDV daher Bus- oder Straßenbahnfahrten und einige Bahnfahrten im Verhältnis zur tatsächlichen Mobilität der Abonnementinhaber.

. Einige Fahrten bleiben in den Validierungsberichten unsichtbar: Busfahrten von Personen, die beim Einsteigen in das Fahrzeug nicht entwertet haben, oder Zugfahrten zwischen zwei "offenen" Bahnhöfen, die von Fahrgästen durchgeführt werden, die zu Beginn nicht validiert haben (wir sprechen von "offenen" Bahnhöfen, wenn Sie die Bahnsteige betreten oder verlassen können, ohne ein Validierungsportal passieren zu müssen). In Ermangelung einer Anpassung unterschätzt die Verwendung von Rohdaten aus dem SIDV daher Bus- oder Straßenbahnfahrten und einige Bahnfahrten im Verhältnis zur tatsächlichen Mobilität der Abonnementinhaber. Das SIDV rekonstruiert die Kartenmobilität aus den Validierungsdaten durch die Anwendung von Modellierungsregeln. Während der Entwicklung des Systems wurden etwa dreißig Regeln aufgestellt, um die Validierungen in Fahrten und dann in Reisen auf der Grundlage des durchschnittlichen Verhaltens zu aggregieren.

Eine der aktuellen Herausforderungen von Île-de-France Mobilités besteht darin, durch die Nutzung von Validierungsdaten Genauigkeit und Präzision bei der Analyse der Mobilität zu gewinnen. Aus diesem Grund werden besondere Anstrengungen unternommen, um mit Spediteuren zusammenzuarbeiten, um die Qualität der Datenströme zu verbessern, aber auch um zuverlässige Wiederherstellungsprinzipien und verfeinerte Modellierungsregeln zu entwickeln, die es ermöglichen, die tatsächliche Mobilität aus der Nutzung von Validierungsdaten abzuschätzen.

Einer der sehr wertvollen Vorteile der Verwendung von Validierungsdaten im Vergleich zu herkömmlichen Mobilitätserhebungen oder Zählvorgängen, die von Spediteuren durchgeführt werden, besteht darin, eine dynamische Vision zu bieten: Eine Umfrage oder Zählung liefert ein eingefrorenes Bild der Mobilität, die Beobachtung von Validierungsdaten ermöglicht es, zu sehen, wie der Verkehr je nach Tag und Jahreszeit entsprechend den Kalendereffekten variiert, Wetter usw.