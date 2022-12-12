Brief von Valérie Pécresse an Navigo-Abonnenten

Sehr geehrte Damen und Herren,

Der öffentliche Verkehr sieht sich in diesem Jahr mit explodierenden Energiepreisen und Inflation konfrontiert. Île-de-France mobilités muss ab 2023 auch erhebliche Vorbetriebskosten für neue Linien (EOLE, Grand Paris Express usw.) übernehmen, für die sich der Staat verpflichtet hatte, nachhaltige Mittel bereitzustellen, ohne dass diese Verpflichtung zum jetzigen Zeitpunkt eingehalten wurde.

In einer Zeit des ökologischen Notstands haben wir nach Jahren der Unterinvestition auf beispiellose Weise in den öffentlichen Verkehr in der Region Île-de-France investiert. Heute weigern wir uns, das Verkehrsangebot und die Investitionen in die Modernisierung des Netzes und die Erneuerung von Zügen, U-Bahnen und Bussen zu reduzieren.

Deshalb war nach fünf Jahren des Einfrierens der Abonnementpreise im Jahr 2023 eine Erhöhung der Fahrpreise für den öffentlichen Nahverkehr unvermeidlich. Mein Ziel war es, diese Erhöhung der Fahrpreise für Reisende so weit wie möglich zu reduzieren. Dafür habe ich monatelang gekämpft. Für Sie, Navigo-Abonnenten, ist es mir gelungen, diesen Anstieg auf 84,10 Euro statt 100 Euro einzudämmen.

Ich hätte mir gewünscht, diesen Anstieg noch weiter zu begrenzen, indem ich die Unternehmen ticket die lokalen Behörden und die Reisenden einbezogen hätte. Leider war die Regierung dagegen.

Ich schätze die Anstrengungen, die ich heute von den Einwohnern der Ile-de-France in einer so schwierigen Zeit verlange, die auf einigen Linien durch eine Verschlechterung des Dienstes gekennzeichnet ist, die mit Schwierigkeiten bei der Einstellung von Fahrern und sozialen Schwierigkeiten zusammenhängt. Aus diesem Grund habe ich die Verkehrsunternehmen, RATP und SNCF, gebeten, das Verkehrsangebot zu 100 % wiederherzustellen und mehr denn je auf die Qualität der Dienstleistungen und die Fahrgastinformation zu achten.

Ich habe auch alle öffentlichen und privaten Arbeitgeber, die dazu in der Lage sind, aufgefordert, die Navigo-Abonnements ihrer Mitarbeiter zu 75 % zu erstatten, anstatt zu 50 % heute, wie es das Gesetz jetzt erlaubt, um Ihre verbleibenden Kosten zu reduzieren.

Im nächsten Jahr werden viele neue U-Bahn-Züge auf den Linien 14, 11 und 4 ankommen; RER New Generation auf RER E. Die Produktion der neuen RER B-Züge wird beginnen. Nach den Erweiterungen der Metrolinien 4 (Bagneux) und 12 (Aubervilliers) werden wir die Verlängerung der Linie 11 nach Rosny-sous-Bois mit 5 neuen Stationen und der Automatisierung der Linie 4 abschließen. Die Automatisierung der Linie 13, um sie robuster zu machen, wird gestartet. Nach der Eröffnung der T13 zwischen Saint-Cyr und Saint-Germain-en-Laye werden zwei neue Straßenbahnlinien das Netz verstärken: die T10 zwischen Croix de Berny und Clamart und die T12 von Massy nach Évry.

Schließlich wird Île-de-France Mobilités den Service für Menschen mit Behinderungen verbessern, indem das Netz weiterhin zugänglich gemacht und die Pam-Tarife für Fahrten unter 15 km auf 2 € gesenkt werden.

Wie Sie sehen, wächst das Netzwerk weiter und wir arbeiten hart an der Modernisierung. Sie können sich darauf verlassen, dass ich diesen Weg fortsetzen werde, mit dem ständigen Anliegen, Ihnen die beste Servicequalität zu bieten.

Mit freundlichen Grüßen,

Valérie Pécresse, Präsidentin von Île-de-France Mobilités