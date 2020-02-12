Sind Sie es leid, T+-Tickets zu kaufen? Testen Sie den neuen Navigo Liberté+ Service und reisen Sie à la carte
Veröffentlicht am
Île-de-France Mobilités setzt seinen Ansatz zur Modernisierung der Transport tickets fort und wird um ein neues Serviceangebot NAVIGO LIBERTE + bereichert, das es den Einwohnern der Ile-de-France ermöglicht, mit einem klassischen Navigo-Pass frei zu reisen.
Navigo Liberté+
Vorher validieren, nachher bezahlen.
Mit Navigo Liberté+ überspringen Sie Warteschlangen an Geldautomaten und bezahlen Ihre Fahrten im Folgemonat per Lastschrift.
- Sie müssen Ihre Einkäufe nicht antizipieren
- Inklusive Verbindungen
- Bezahlen Sie Ihre Fahrten am wenigsten als nächstes
- Benutzerdefinierter Pass
Was ist Navigo Liberté +?
Es ist ein Service, der es Ihnen ermöglicht, frei im Netz zu reisen (außer RER/Züge außerhalb von Paris), ohne Ihren Transport ticket im Voraus kaufen zu müssen! Keine Warteschlangen mehr: Sie abonnieren den Dienst, reisen und das war's!
Sie können in den folgenden Perimeter reisen:
- Die U-Bahn
- Der RER/Zug in Paris (Zone 1)
- Busse (mit Ausnahme einiger Noctilien-Linien und "Langstrecken"-Buslinien)
- Orlybus- und Roissybus-Linien (außer Orlyval)
- Straßenbahn und Tzen (außer Tram Express 11)
- Die Standseilbahn von Montmartre.
Ist es für mich?
Wenn Sie in der Île-de-France leben oder arbeiten und gelegentlich mit t+ Tickets reisen, dann ist Navigo Liberté+ genau das Richtige für Sie!
Wie viel kostet es mich?
Jede Fahrt kostet 1,49€* und Sie profitieren von kostenlosen Verbindungen zwischen dem RER oder Zug in Paris/Metro und dem Bus/der Straßenbahn (*außer OrlyBus/RoissyBus).
Planen Sie, mehr zu reisen? Sie können jederzeit ein Navigo-Paket für alle Zonen (Tag, Woche und Monat) auf denselben Pass laden.
Wie funktioniert es?
Nachdem Sie den Navigo Liberté + -Service abonniert haben, reisen Sie, indem Sie Ihren Navigo-Pass bei jeder Fahrt während Ihrer Reise validieren. Sie können Ihren Verbrauch auf navigo.fr verfolgen.
Jeden Monat werden Ihre Fahrten gezählt und Sie werden im Folgemonat vom Gesamtbetrag Ihrer Fahrten abgezogen. Wenn Sie nicht reisen, zahlen Sie nichts!
Hinweis: Der Vertrag kann jederzeit und kostenlos gekündigt werden.