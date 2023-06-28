Zeile N - Erstattung nach Streiks im ersten Halbjahr 2023

Hier sind die Zweige der Linie N, die von den Streiks im ersten Halbjahr 2023 betroffen sind.

Die Zweige Dreux / Vanves Malakoff und Mantes-la-Jolie / Vanves Malakoff werden in einer einzigen Rückzahlungstransaktion zusammengefasst; Wählen Sie diesen Vorgang, wenn Sie normalerweise eine dieser Branchen ausleihen und sich dort Ihre Wohn-, Arbeits- oder Studiengemeinde befindet. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie von mehreren Zweigen betroffen sind, können Sie nur einen auswählen.

- Zweig Dreux und Mantes-la-Jolie / Vanves Malakoff - Linie N