FAQ Überleben von Texten zur Übergangszeit

1. Arbeitsmedaillen

Die mit den Medaillen verbundenen Vorteile (Gratifikation, freie Tage) bleiben während der Übergangszeit im Rahmen des Fortbestehens der Vereinbarungen erhalten. Die Übertragung hat keinen Einfluss auf das Datum der Verleihung der Medaille.

2. DOM-TOM-Urlaub

Die DOM-TOM-Vorteile werden während der Übergangszeit beibehalten, entweder in Bezug auf die CCNTU (Aufschubrecht und Reisezeit) oder aufgrund des Fortbestehens der Vereinbarungen (Erstattung der Reisekosten).

3. Der CET

Die Tage der MEZ werden gemäß dem von IDFM bereitgestellten Vertrag an den Käufer übertragen. Die derzeitigen Bedingungen des CET bleiben bestehen, solange sie nicht durch eine neue Vereinbarung in Frage gestellt werden (mit Ausnahme spezifischer Bestimmungen für die RATP-Gateway-Typ PEE/PERCO).

4. Die SFT

Die SFT-Leistung wird im Hinblick auf das Fortbestehen der Texte (gesetzliche Bestimmungen) nicht beibehalten , aber die monatliche SFT ist in der Vergütungsgarantie enthalten.

5. Die Zuteilung der Rollover und die Börse

Die Zuteilung von Rollovers und die derzeitigen Dienstleistungsaustauschbedingungen werden während der Übergangszeit im Rahmen des Fortbestehens der Vereinbarungen beibehalten.