FAQ Entschädigungsgarantie

1. Was deckt die Vergütungsgarantie für RATP-Mitarbeiter ab?

Die Vorschriften (LOM-Gesetz und seine Durchführungsverordnungen) verlangen die "Aufrechterhaltung der Vergütung des Arbeitnehmers, dessen Arbeitsvertrag übertragen wird", und zwar ab dem 1. Tag des Übergangs.

Konkret sehen diese Texte vor, dass die Höhe der garantierten Vergütung für eine gleichwertige Arbeitszeit ab den letzten 12 Monaten vor dem Zeitpunkt des Übergangs abzüglich der Arbeitnehmerbeiträge und ohne Sondereffekte berechnet wird.

Im Anschluss an die mit der RATP durchgeführten Arbeiten hat Île-de-France Mobilités beschlossen, die Bestandteile der Vergütung festzulegen, die von den Kandidaten für die Übernahme der Lose in die Berechnungen der Vergütungsgarantie einzubeziehen sind.

Zur ticket Veranschaulichung finden Sie hier eine nicht erschöpfende Liste von Elementen, die im Rahmen dieser Arbeit als nicht außergewöhnlich gelten und daher bei der Garantie der Vergütung der Arbeitnehmer berücksichtigt werden müssen:

Dreizehnter Monat

Härtefall-Qualifikationsprämie

Beschäftigungsbonus

Haftungsprämie

Funktionsbonus

Serviceprämie in zwei Raten

Zulagen bei Nacht-, Spät- und Früharbeit

Bonus an Sonn- und Feiertagen

Warenkorb-Prämie

Monatliche Familienbehandlungszulage (grundsätzliche Einigung, Umsetzungsmodalitäten werden jedoch noch geprüft)

Umgekehrt ist hier eine ebenso nicht erschöpfende Liste von Elementen, die von der Berechnung der Vergütungsgarantie ausgeschlossen werden:

Überstunden

Familienbehandlungszuschlag, der bei der Geburt eines Kindes gezahlt wird

Gewinnbeteiligung

Integrierte Kursprämie

Zuschuss für geografische Reisen

Überstunden (siehe unten)

Prämien im Zusammenhang mit außergewöhnlichen Ereignissen

Die Methoden zur Berechnung der Vergütungsgarantie gelten für alle Delegationen des öffentlichen Dienstes, unabhängig vom gewählten Delegierten. Zur Erinnerung: Die Vergütungsgarantie ist ein Betrag, der für jeden versetzten Arbeitnehmer entsprechend seiner individuellen Vergütung berechnet wird.

2. Wie gilt diese Garantie konkret?

Für den Fall, dass die vom Delegierten vorgesehene Jahresvergütung für eine gleichwertige Arbeitszeit niedriger ist als die der letzten zwölf Monate vor der Versetzung, muss dieser jeden Monat eine "Differenzzulage" zahlen. Das Dekret Nr. 2021-1027 vom 30. Juli 2021 sieht vor, dass "diese Entschädigung monatlich gezahlt wird und 75 % des Zwölftels ihres geschätzten Jahresbetrags entspricht und am Ende eines jeden Jahres eine Anpassung erfolgt".

Île-de-France Mobilités prüft derzeit mögliche zusätzliche Empfehlungen zu den Regularisierungsmodalitäten, um die Berechenbarkeit, Verständlichkeit und Glätte des eingerichteten Systems zu stärken.

3. Warum ist Überstunden (TS) nicht in der Lohngarantie enthalten?

Die Vergütung ist für eine gleichwertige Arbeitszeit garantiert. Überstunden hängen jedoch mit der spezifischen Arbeitsorganisation der RATP zusammen.

Nach dem Austausch zwischen RATP und Île-de-France Mobilités scheint es, dassder Überstundenmechanismus und die damit verbundene Vergütung als außergewöhnlich anzusehen sind und daher bei der gesetzlichen Vergütungsgarantie nicht berücksichtigt werden sollen.

Île-de-France Mobilités hat jedoch im Rahmen der Ausschreibungen beschlossen, die Bewerber aufzufordern, die Zahlung des TS zusätzlich zur Differenzzulage für einen Zeitraum bis zur Substitutionsvereinbarung einzubeziehen. Darüber hinaus bittet Île-de-France Mobilités die Bewerber, ihre Wahl hinsichtlich der Nachhaltigkeit des Überstundensystems in der von ihnen in Betracht gezogenen Ersatzvereinbarung zu erläutern. Schließlich wird besonderes Augenmerk auf die Grundgesamtheit der Versicherer gelegt.

4. Welche Rolle spielen RATP, Delegierte und Île-de-France Mobilités?

Während der Vorbereitungsarbeiten mit Île-de-France Mobilités hat die RATP alle Elemente der Vergütung ihrer Mitarbeiter anonymisiert bekannt gemacht und detailliert beschrieben. Die RATP muss bis zum Datum der Übertragung weiterhin alle relevanten Informationen für zukünftige Delegierte an Île-de-France Mobilités übermitteln.

Es sind die Delegierten, die für die Festlegung der Höhe der Vergütungsgarantie, die Berechnung und die anschließende Zahlung der Differenzzulage gemäß den Vorschriften und den zusätzlichen Anforderungen von Île-de-France Mobilités verantwortlich sind.

Die Anwendung der korrekten Vergütungsgarantie liegt daher in der Verantwortung des Delegierten auf der Grundlage der Daten, die ihm von RATP EPIC an den ticket des Verkäufers übermittelt werden.

Île-de-France Mobilités wird in der vor- und nachgelagerten Phase der Lohn- und Gehaltsabrechnung von den ersten Monaten bis zum Ende des ersten Jahres auf die gute Zusammenarbeit aller Parteien achten.

5. Wie kann sichergestellt werden, dass die Berechnung der Vergütungsgarantie ordnungsgemäß angewendet wird?

Sobald die ersten Gehaltsabrechnungen erstellt sind, wird Île-de-France Mobilités Audits über die ordnungsgemäße Anwendung der Arbeitnehmervergütungsgarantie durch die Delegierten durchführen. Es sei daran erinnert, dass Île-de-France Mobilités und die antragstellenden Betreiber auf die Erfahrungen zurückgreifen, die in den mittleren und äußeren Vororten (sogenanntes Optile-Gebiet) durch die Übergänge im Zusammenhang mit etwa dreißig Verträgen über die Übertragung öffentlicher Dienstleistungen gesammelt wurden.

Im Falle eines offensichtlichen Berechnungsfehlers sieht Île-de-France Mobilités Sanktionen für den Delegierten wegen Nichteinhaltung seiner vertraglichen Verpflichtungen vor.

6. Wird die Servicekarte für versetzte Mitarbeiter beibehalten?

In Zusammenarbeit mit den Betreibern wird IDFM eine Servicekarte zur Verfügung stellen, die die gleiche freie Bewegung im gesamten regionalen Netz wie ein Navigo-Pass ermöglicht. Diese Karte ist persönlich und namentlich.

Die Begünstigten dieser Karte sind alle Mitarbeiter der jeweiligen Betreibergesellschaft: RATP-Mitarbeiter, die versetzt wurden, Mitarbeiter, die von gecharterten Linien versetzt wurden, und Neueinstellungen.

Im Rahmen der UTP/URSSAF-Vereinbarung ist die Dienstkarte kein geldwerter Vorteil. Es erscheint daher nicht auf der Gehaltsabrechnung.

7. Wie hoch wird die Vergütungsgarantie während des 2. Vertrags über die Übertragung öffentlicher Dienstleistungen sein?

Die in der LOM genannten Bestimmungen betreffen die Garantie der Vergütung während der Laufzeit des ersten Vertrags über die Übertragung öffentlicher Dienstleistungen. Für den folgenden Vertrag gilt der in Artikel L. 2261-14 des Arbeitsgesetzbuches vorgesehene Rahmen im Falle der Übertragung einer autonomen juristischen Person.

Zum jetzigen Zeitpunkt kann Île-de-France Mobilités nur sein Engagement für die Beibehaltung der gleichen Arbeitszeitvergütung für die Arbeitnehmer des Sektors bekräftigen.

