Ausschreibungen für den Betrieb von Eisenbahnstrecken

Um einen besseren Service im gesamten Verkehrsnetz anbieten zu können, bereitet Île-de-France Mobilités den Wettbewerb für den Betrieb der Linien vor. Auf dieser Seite finden Sie alle Dokumente im Zusammenhang mit der Ausschreibung für den Betrieb von Eisenbahnstrecken.

Vorstellung des Zuteilungsszenarios und des Zeitplans für die Öffnung der Transilien-Linien für den Wettbewerb

Betroffene Zeilen oder Chargen von Zeilen (Basisszenario)Vorläufiger Beginn des Ausschreibungsverfahrens (CSLA-Veröffentlichung)Bezeichnung des BetreibersErster Umlauf nach Ausschreibung des neuen Betreibers
Viele Straßenbahnlinien T4, T11 und der Zweig Esbly-CrécyMitte 2021Mitte 2023Dez 2024 (SA 2025)
Los T12 und T13Mitte 2022Anfang 2024Juni 2025 (SA 2025)
Linie LAnfang 20232024Dez 2025 (SA 2026)
Linie JAnfang 20242025Dez 2026 (SA 2027)
Linie NAnfang 20242025Dez 2026 (SA 2027)
Linie RAnfang 20252026Dez 2027 (SA 2028)
Lotlinie P und RER EAnfang 2026 oder 20272027 oder 2028Dez. 2028 (SA 2029) oder Dez. 2029 (SA 2030)
Eine Charge der Linien H und KAnfang 20262027Dez 2028 (SA 2029)
Ein Los der Linien N und U (Erneuerung der Linie N und Konsolidierung mit der Linie U)Anfang 20282029Dez. 2030 (SA 2031)
RER DAnfang 20302031Dez. 2032 (SA 2033)
RER CAnfang 20312032Dez. 2033 (SA 2034)

Dokumente zum Aufruf zum Wettbewerb für Eisenbahnstrecken

Los 2 - Transilien (TN)

Öffentlicher Dienstleistungsauftrag für den Betrieb des regionalen Schienenpersonenverkehrs und einen Teil des Infrastrukturmanagements auf den Straßenbahnlinien T12 und T13

Los J - Transilien (TN)

Bekanntmachung der Konsultation für den Austausch im Sinne von Artikel R.2111-1 des Gesetzbuches über die öffentliche Ordnung.

Koordinierung des Ausschreibungsverfahrens für den Betrieb des Bahndienstes der Linie J des Transilien mit der Durchführung von Arbeiten am Wartungs- und Lagerstandort Val Notre-Dame.

Los L - Transilien (TN)

Öffentlicher Dienstleistungsauftrag für den Betrieb des Schienenpersonenverkehrs auf der Linie L

Block der Linien R, H, K und RER D – Marktsondierung

Bekanntmachung der Konsultation zur Organisation einer Marktsondierung.

Betrifft: Organisation der Zuteilung für den Linienblock R, H, K und RER D.