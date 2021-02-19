Ausschreibungen für den Betrieb von Eisenbahnstrecken
Veröffentlicht am
Um einen besseren Service im gesamten Verkehrsnetz anbieten zu können, bereitet Île-de-France Mobilités den Wettbewerb für den Betrieb der Linien vor. Auf dieser Seite finden Sie alle Dokumente im Zusammenhang mit der Ausschreibung für den Betrieb von Eisenbahnstrecken.
Vorstellung des Zuteilungsszenarios und des Zeitplans für die Öffnung der Transilien-Linien für den Wettbewerb
|Betroffene Zeilen oder Chargen von Zeilen (Basisszenario)
|Vorläufiger Beginn des Ausschreibungsverfahrens (CSLA-Veröffentlichung)
|Bezeichnung des Betreibers
|Erster Umlauf nach Ausschreibung des neuen Betreibers
|Viele Straßenbahnlinien T4, T11 und der Zweig Esbly-Crécy
|Mitte 2021
|Mitte 2023
|Dez 2024 (SA 2025)
|Los T12 und T13
|Mitte 2022
|Anfang 2024
|Juni 2025 (SA 2025)
|Linie L
|Anfang 2023
|2024
|Dez 2025 (SA 2026)
|Linie J
|Anfang 2024
|2025
|Dez 2026 (SA 2027)
|Linie N
|Anfang 2024
|2025
|Dez 2026 (SA 2027)
|Linie R
|Anfang 2025
|2026
|Dez 2027 (SA 2028)
|Lotlinie P und RER E
|Anfang 2026 oder 2027
|2027 oder 2028
|Dez. 2028 (SA 2029) oder Dez. 2029 (SA 2030)
|Eine Charge der Linien H und K
|Anfang 2026
|2027
|Dez 2028 (SA 2029)
|Ein Los der Linien N und U (Erneuerung der Linie N und Konsolidierung mit der Linie U)
|Anfang 2028
|2029
|Dez. 2030 (SA 2031)
|RER D
|Anfang 2030
|2031
|Dez. 2032 (SA 2033)
|RER C
|Anfang 2031
|2032
|Dez. 2033 (SA 2034)
Dokumente zum Aufruf zum Wettbewerb für Eisenbahnstrecken
Los 2 - Transilien (TN)
Öffentlicher Dienstleistungsauftrag für den Betrieb des regionalen Schienenpersonenverkehrs und einen Teil des Infrastrukturmanagements auf den Straßenbahnlinien T12 und T13
Los J - Transilien (TN)
Bekanntmachung der Konsultation für den Austausch im Sinne von Artikel R.2111-1 des Gesetzbuches über die öffentliche Ordnung.
Koordinierung des Ausschreibungsverfahrens für den Betrieb des Bahndienstes der Linie J des Transilien mit der Durchführung von Arbeiten am Wartungs- und Lagerstandort Val Notre-Dame.
Los L - Transilien (TN)
Öffentlicher Dienstleistungsauftrag für den Betrieb des Schienenpersonenverkehrs auf der Linie L
Block der Linien R, H, K und RER D – Marktsondierung
Bekanntmachung der Konsultation zur Organisation einer Marktsondierung.
Betrifft: Organisation der Zuteilung für den Linienblock R, H, K und RER D.