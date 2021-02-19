Ausschreibungen für den Betrieb von Eisenbahnstrecken

Los J - Transilien (TN)

Bekanntmachung der Konsultation für den Austausch im Sinne von Artikel R.2111-1 des Gesetzbuches über die öffentliche Ordnung.

Koordinierung des Ausschreibungsverfahrens für den Betrieb des Bahndienstes der Linie J des Transilien mit der Durchführung von Arbeiten am Wartungs- und Lagerstandort Val Notre-Dame.